Fall in Ersigen geklärt – Defekter Akku setzte Garage in Brand Ein Akku oder ein Akkuladegerät sei verantwortlich, dass im Dezember in Ersigen eine Garage ausgebrannt ist. Das haben Ermittlungen der Polizei ergeben.

Die Kantonspolizei Bern hat die Ursache des Brandes in Ersigen ermittelt. Das Feuer geht auf eine technische Havarie zurück. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Ein technischer Defekt bei einem Akku oder einem Akkuladegerät hat den Brand in Ersigen im Dezember 2021 verursacht. Das ergaben die Ermittlungen der Kantonspolizei Bern, wie diese am Freitag mitteilte.

Der Brand war am 30. Dezember in einer Garage ausgebrochen, die an ein Wohnhaus angebaut war. Die Garage wurde vollständig zerstört, der Sachschaden dürfte sich auf mehrere hunderttausend Franken belaufen.

Verletzt wurde niemand. Die Personen im Wohnhaus waren vorsorglich evakuiert worden, und die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern.

SDA/zec

