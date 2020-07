Brand in Heiligenschwendi – Defekte Solaranlage setzt Haus in Brand Am Donnerstagmittag brannte in Heiligenschwendi ein Einfamilienhaus. Die Polizei vermutet einen Defekt an der Fotovoltaikanlage als Ursache.

Der Brand in Heiligenschwendi ist auf einen Defekt an einer Solaranlage zurückzuführen (Symbolfoto). Foto: Archiv/Bodo Wolters

Kurz nach dem Mittag geriet am Donnerstag an der Mittleren Haltenstrasse in Heiligenschwendi ein Einfamilienhaus in Brand. Die ausgerückten Feuerwehrangehörigen hätten den Brandherd auf dem Dach lokalisieren und das Feuer unter Kontrolle bringen können, schreiben die Polizei und das Regierungsstatthalteramt in einem gemeinsamen Communiqué.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs hielten sich sechs Personen auf der Terrasse des Hauses auf. Sie blieben unverletzt. Am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden.

Im Einsatz standen über 50 Angehörige der Feuerwehr Thun, ein Ambulanzteam sowie mehrere Dienste der Kantonspolizei Bern. «Wie die bisherigen Abklärungen ergaben, dürfte dem Brand ein technischer Defekt an der Fotovoltaikanlage auf dem Dach zugrunde liegen», steht in der Mitteilung. Weitere Ermittlungen seien im Gang.

( PD )