Hochwasser am Thunersee – Defekt erzeugte Pegeldifferenz von 15 Zentimetern Am 17. Juli erreichte der Thunerseepegel den Höchststand von 558.75 m ü.M. Wäre der Stollen vollständig nutzbar gewesen, wären es 558.60 m ü.M. gewesen, gänzlich ohne Stollen 558.94 m ü.M. Franziska Streun

Der Entlastungsstollen im Schwäbis konnte ab dem 8. Juli nur noch teilweise geöffnet werden. Der Seepegel erreichte am 17. Juli den Höchststand von 558,75 m ü.M. – zwar 5 Zentimeter unter dem Schutzziel, doch 15 Zentimeter mehr als mit vollständig einsetzbarem Stollen. Foto: Patric Spahni

«Jetzt sind die Daten vom Hochwasserereignis im Juli ausgewertet», sagt Bernhard Wehren, Leiter der Seeregulierung im Kanton Bern, auf Anfrage. Das bedeutet, dass nun die Auswirkungen des reduziert nutzbaren Hochwasser-Entlastungsstollens im Schwäbis in Thun in messbarer Zahl vorliegt. «Beim Höchststand vom 17. Juli betrug der Seepegel 558,75 m ü.M., und bei voll einsetzbarem Stollen wären es 15 Zentimeter weniger gewesen, also 558,60 m ü.M.»

«Das ist zwar eine unerfreuliche Differenz von 15 Zentimetern und natürlich sehr ärgerlich, doch wir hatten trotzdem Glück», sagt er. Denn: «Immerhin konnte auch mit nicht vollständig einsetzbarem Stollen das festgelegte Schutzziel von 558,80 m ü.M. eingehalten werden. Somit wurden allergrösste und finanziell wesentlich höhere Schäden verhindert.» Mit den Auswertungen sei nun zahlenmässig klar, dass der Thunersee so oder so deutlich über die Hochwassergrenze von 558,30 m ü. M. angestiegen wäre.