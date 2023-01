Filmpremiere im Kino Rex in Thun – «Deep Horizon» gewährt tiefe Einblicke Der Filmemacher Markus Baumann begleitete den Thuner Künstler George Steinmann fünf Jahre lang. Daraus entstand der Film «Deep Horizon – George Steinmann sieht das Unsichtbare», der am Sonntag im Kino Rex gezeigt wird. Christina Burghagen

In der Fjord-Landschaft Norwegens erforschte George Steinmann die Natur. Ausschnitt aus dem Film «Deep Horizon» von Markus Baumann. Foto: PD

Um das Schaffen und Wirken von George Steinmann zu erklären, müsste eigentlich das Wort Kunst neu erfunden werden. Denn sein Werk umfasst Fotografien, Installationen, Konzeptkunst, Malerei, Objektkunst, Videokunst und Zeichnungen. Seit 1979 sind in Galerien und Museen im In- und Ausland immer wieder Werke von ihm ausgestellt. Zudem tritt er seit den 1960er-Jahren rund um die Welt als Bluesmusiker auf. Er macht Kunst am Bau. Er gestaltet öffentlich zugängliche Räume.