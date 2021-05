Coup am Giro d’Italia – Debütant Schmid siegt auf epischer Montalcino-Etappe Der 21-jährige Zürcher düpiert die Konkurrenz auf dem tückischen 11. Teilstück und feiert sensationell seinen ersten Sieg als Profi. Emil Bischofberger

Entschied den finalen Zweiersprint souverän für sich: Mauro Schmid. Foto: AFP

Auf der Ziellinie war er plötzlich kein Aussenseiter mehr, der Zürcher Unterländer Mauro Schmid. Am Schluss dieser enorm anforderungsreichen 160 Kilometer, 35 davon auf toskanischen Kiesstrassen, schaffte es der 21-Jährige in die Fluchtgruppe, die von den Favoriten ziehen gelassen wurde.

Mit jedem Sterrato-Sektor wurde die Fluchtgruppe kleiner, jedes Mal gehörte Schmid zu den Fahrern, die in diesen entscheidenden Momenten das Tempo an der Spitze mitbestimmten. Bis zuletzt nur noch er und der Italiener Alessandro Covi, Neoprofi und Giro-Debütant wie er, übrigblieben.

Auf der schmalen Strasse hinauf zum Ziel in Montalcino übernahm der Qhubeka-Assos-Fahrer Schmid die Führung, auf seinen Sprint vertrauend. Und tatsächlich: Die Endausmarchung entschied er souverän für sich. Damit kann er sich nun Giro-Etappensieger nennen, der zweite Schweizer bereits in dieser Ausgabe nach Gino Mäder. Das ist in Schmids Fall umso bemerkenswerter, als sein Saisonhighlight eigentlich erst für August geplant ist: Er fährt weiterhin auch auf der Bahn und gehört da zum Aufgebot des Schweizer Bahnvierers für Tokio.

Bernal setzt sich ab

Die Etappe über die toskanischen Kiesstrassen war nicht nur durch die Schweizer Brille aufregend: Unter den Favoriten ging Egan Bernal erneut in die Offensive, indem er zusammen mit seinen Ineos-Teamkollegen ein Feuerwerk zündete. Bereits auf dem ersten Sterrato-Sektor brach unter deren Tempoverschärfung Chaos aus, mit Remco Evenepoel als grossem Opfer.

Der hochgelobte Belgier schaffte zwar noch einmal den Anschluss, fühlte sich aber offensichtlich höchst unwohl auf der technisch anspruchsvollen Unterlage. Bis ins Ziel verlor der 21-Jährige über zwei Minuten auf Maglia Rosa Bernal. Die übrigen Favoriten hielten sich bis zur letzten kleinen Steigung vor dem Ziel gut – ehe auch sie nur zuschauen konnten, als Bernal antrat und sie alle distanzierte.

