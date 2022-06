Wechsel an der Spitze – Debora Grasso neu im Co-Präsidium der Juso Kanton Bern Die Juso Kanton Bern hat Debora Grasso ins Co-Präsidium gewählt. Ausserdem wird die Geschäftsleitung erweitert.

Das Co-Präsidium der Juso Kanton Bern: Die neu gewählte Debora Grosso (rechts) und Samira Martini. Foto: PD/Juso Kanton Bern

Nach dreieinhalb Jahren in der Geschäftsleitung und einem Jahr als Co-Präsident wurde Frédéric Mader an der ausserordentlichen Jahresversammlung der JUSO Kanton Bern verabschiedet.

Mit Debora Grasso übernimmt seinen Platz eine junge Bielerin, wie die Partei am Samstagabend bekanntgab. So nimmt die Sektion Biel nach einem Jahr Abwesenheit wieder Einsitz in der Geschäftsleitung.

Um diese Vertretung allen Sektionen möglich zu machen, wurde an der Versammlung mit einer Statutenänderung die Geschäftsleitung erweitert. Für die neuen Sitze gewählt wurden die Berner Gymnasiastin Lana Rosatti, und der Landschaftsgärtner Pascal Hebeisen aus dem Emmental.

PD/flo

