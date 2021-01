Thuner Gemeinderat – die Bilanz – De Meuron und die smarte «Gold»-Stadt Gemeinderätin Andrea de Meuron (Grüne) tritt mit viel Elan auf und will die Stadt smarter machen. Zur Herausforderung werden die Finanzen. Michael Gurtner

Gemeinderätin Andrea de Meuron (Grüne). Foto: Patric Spahni

Die Fakten: Vorsteherin Direktion Finanzen Ressourcen Umwelt, 47-jährig, Gemeinderätin seit 2019.

Die Themen: Andrea de Meuron führte die unaufgeregte, grundsolide Finanzpolitik ihres Vorgängers Raphael Lanz weiter. Dafür, dass sie zuletzt das erste defizitäre Stadtbudget seit zwölf Jahren präsentieren musste, kann sie nun wirklich nichts: Corona lässt grüssen. Klar ist, dass die Auswirkungen der Pandemie für sie als Finanzvorsteherin und den gesamten Gemeinderat auf Jahre hinaus ein Hauptthema sein werden – dies, zumal grosse Investitionen etwa in die Schulinfrastruktur anstehen. Dass für die erste Gemeinderätin der Grünen die Themen Ressourcen und Umwelt eine besondere Bedeutung haben, liegt auf der Hand. In diesen Bereichen sind Vorarbeiten geleistet, die in den nächsten Jahren Früchte tragen sollen: Eine Klima- und Energiestrategie soll Ende 2021 vorliegen, ein Förderfonds Energie ist angedacht, Thun soll das Label «Energiestadt Gold» erreichen.