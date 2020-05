Abstimmung in Alchenstorf – Davon hängt der Wiederaufbau nach dem Bauernhausbrand ab Eigentlich hätten die Alchenstorfer an der Gemeindeversammlung im Juni über die Teilrevision ihrer Ortsplanung abgestimmt. Nun ist die Versammlung aber abgesagt. Doch der Entscheid drängt. Regina Schneeberger

Damit der Wiederaufbau des im vergangenen Sommer niedergebrannten Bauernhauses wie geplant realisiert werden kann, muss das Grundstück an der Dorfstrasse umgezont werden. Foto: Christian Pfander

Ruhig geht es derzeit auf der Gemeindeverwaltung in Koppigen zu und her. So wie vielerorts. Daran ändert auch die Teilrevision der Ortsplanung von Alchenstorf nichts. Diese liegt momentan öffentlich auf und kann noch bis am 25. Mai eingesehen werden – in Koppigen, weil Alchenstorf von dort aus verwaltet wird. Wer vor Ort einen Blick darauf werfen will, kann wegen der aktuellen Situation telefonisch einen Termin vereinbaren. Davon habe bislang aber noch niemand Gebrauch gemacht, sagt Gemeindeschreiberin Martina Scheidegger. «Das liegt wohl auch daran, dass man die Dokumente auf unserer Website herunterladen kann.»