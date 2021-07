YB vor der Saison – David Wagner: «Erwartungen wurden übertroffen» Vier Wochen Vorbereitung sind vorbei, eine Woche bleibt bis zum ersten Pflichtspiel: Bei den Young Boys wird mit dem und am Kader gearbeitet. Martin Bürki

Nach vier Wochen Vorbereitung hat David Wagner einen guten Eindruck von seiner neuen Mannschaft. Und bei den Spielern scheint er gut anzukommen. Video: Sabine Gfeller, Martin Bürki

Er hat Huddlestone in die Premier League geführt und ist mit Schalke 04 in den Abstiegsstrudel geraten – der Schweizer Fussball ist für David Wagner hingegen Neuland. Im Verein seien aber genug Leute, die das Geschäft kennen würden, versichert der neue Trainer an der traditionellen Vorsaison-Medienkonferenz der Young Boys. «Unser Ziel ist sowieso, uns auf uns zu konzentrieren, auf unsere Stärken, sodass es keine grosse Rolle spielt, wer uns gegenübersteht.»

Der Nachfolger von Erfolgstrainer Gerardo Seoane ist in Bern angekommen. Sportchef Christoph Spycher meint etwa, Wagner habe in den vier Wochen Vorbereitung mit seinem Feingefühl sofort eine Beziehung zur Mannschaft aufgebaut. «Er hat den Draht zu uns gefunden», bestätigt David von Ballmoos, der findet, Wagners «geradlinige Art» passe bestens. Und auch Michel Aebischer attestiert dem neuen Übungsleiter einen guten Start.