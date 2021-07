Ex-FCB-Präsident Bernhard Heusler - «David Degen hat Mut bewiesen»

Als Berater von Fussballclubs und ehemaliger FCB-Präsident dürften Sie aber Antizipationsvermögen besitzen: Für wen wird der Mai 2021 von grösserer historischer Bedeutung sein: Für den FC Basel mit seinem Besitzerwechsel oder für den europäischen Fussball mit den verworfenen Plänen einer European Super League?

Ein schwieriger Vergleich, weil die Ereignisse andere Ebenen des Fussballs betrafen. In der Geschichte eines Clubs ist jeder Besitzerwechsel ein wichtiger und definitiver Einschnitt. Was das schnelle Scheitern des Projekts ESL für den Fussball in Europa aber bedeutet, scheint mir sehr offen.