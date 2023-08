Museumsplatz Bern – Warum das Historische Museum dringend entstaubt werden muss

Mit der geplanten Totalsanierung des Historischen Museums sollen auch die Dauerausstellungen neu konzipiert werden. Ein Rundgang zeigt: Das ist dringend nötig. Michael Feller

Zur Entstaubung dieses Museumsschlosses ist wohl der ganz grosse Staubwedel vonnöten. Foto: Raphael Moser

Noch eine Treppe hoch, rüber, hoch, links, noch ein Zimmer weiter – und dann, mitten in einer mit Originalgegenständen eingerichteten Berner Altstadtwohnung aus einem weit zurückliegenden Jahrhundert, zwischen Täfer, Kachelofen, Sessel und Porzellan, der Anflug von Beklemmnis: Finde ich hier je wieder raus – oder werde ich in diesem Museumsschloss als von Spinnweben behangenes, in einer Ecke liegendes Skelett enden, weil dem Labyrinth nicht zu entkommen war?

Masslos übertrieben, klar. Aber wer gerne örtliche und inhaltliche Orientierung hat, fühlt sich im Bernischen Historischen Museum tatsächlich verloren. Das Haus ist verwinkelt, die Ausstellungen sind weitläufig und gelinde gesagt nahrhaft. Und sie werden in der aktuellen Debatte um das grosse Sanierungsprojekt zum Politikum: Die Geldgeberinnen – Stadt, Kanton und Burgergemeinde – reden darin bisweilen aneinander vorbei in der Frage, wie üppig das Sanierungsprojekt ausfallen darf.

Hier eine Treppe, dort eine Schwelle, da um den Winkel: Das Haus ist für Rollstuhlfahrende der Horror – und für Freunde der Orientierung ein einziges Rätsel. Raphael Moser

Konkret geht es darum, inwiefern die erste Totalsanierung des Hauses in seiner knapp 120-jährigen Geschichte mit einer Neukonzeptionierung der Dauerausstellungen verknüpft werden soll. Insgesamt 120 Millionen Franken würde das kosten. 85 Millionen wären für den Umbau des Hauses und 35 Millionen für die Erneuerung der Ausstellungen.

Sich mit dem begnügen, was man hat?

Auf dieses Volumen hatten sich Kanton, Stadt und Burgergemeinde nach der Vorstudie geeinigt – bis die Stadt plötzlich statt des Drittels, das sie bezahlen müsste, also 40 Millionen Franken, nur noch 25 Millionen budgetierte. Die «Hauptstadt» hatte dies im Juni publik gemacht. Diesen Montag hat sich die oberste Vertretung der Geldgeber zur Aussprache getroffen. Inwiefern sich Stadtpräsident Alec von Graffenried, Burgergemeindepräsident Bruno Wild und Regierungsrätin Christine Häsler einig wurden, ist nicht bekannt. Alec von Graffenried sagt auf Anfrage bloss, dass der Sanierungsbedarf des Historischen Museums auch seitens der Stadt Bern ausser Frage stehe. «Die Finanzierungsträgerinnen sind in einem konstruktiven Dialog. Der Prozess ist nicht abgeschlossen, über das weitere Vorgehen wird zu gegebener Zeit orientiert werden.»

Die Sparfüchse unter den Politikern dürften sich ob dem Budget von 35 Millionen für neue Ausstellungen die Augen reiben – dazu gehört gezwungenermassen auch Berns Stadtpräsident Alec von Graffenried, weil die Stadtfinanzen eher rot als rosig sind. Kann man sich nicht einfach mit dem begnügen, was man schon hat?

Diese Frage ist Grund genug, dem Museum mal wieder einen gründlichen Besuch abzustatten – der im eingangs beschriebenen, leicht klaustrophobischen Gefühl gipfeln wird.

Eines ist unbestritten: Wer in Bern Zeit totschlagen will, ist hier richtig. Ganze acht Dauerausstellungen warten auf Gäste:

«Vom Frühmittelalter zum Ancien Régime»

«Glanz und Untergang des Ancien Régime»

«Erobertes Gut – höfische Kunst in Bern»

«Der Berner Silberschatz»

«Bern und das 20. Jahrhundert»

«Steinzeit, Kelten, Römer»

«Grabschätze aus Altägypten»

«Orientalische Sammlung Henri Moser»

Wofür soll man sich da entscheiden? Wer alles sehen will, arbeitet sich womöglich im Haus von unten nach oben. Und kommt ziemlich bald zum Schluss, dass «Arbeit» ein nicht allzu abwegiger Begriff ist. Quantitativ wird sehr viel geboten. Toll die historische Illustration von Berns Stadtgründungsmythos. Das grosse Stadtrelief. Spannend auch die wieder aufgetauchten Figuren aus dem Berner Münster, die nach dem Bildersturm zur Zeit der Reformation zu Füllmaterial bei der Aufschüttung der Münsterplattform verkamen.

Viel vom Gleichen: Ein riesiger Raum voller geborgener Steinskulpturen, die einst im Münster waren. Raphael Moser

Doch statt zwei, drei exemplarische Fundstücke sehen wir Dutzende. Statt interessant erzählt zu bekommen, was die Reformation in Bern auslöste, liest man sich die Augen trüb oder schaut ältliche Filmchen von bescheidener Bildqualität. Eine Ausstellung weiter, jene zum Glanz und Untergang des Ancien Régime, sehen wir die gemalte Stadtgründung schon wieder, diesmal in einer Reproduktion. In einem anderen Raum sind die steinernen Figuren vom Münsterportal ausgestellt. Schon wieder das Münster. Nirgends erfährt man, weshalb.

Schlecht abgestimmt: Den Gründungsmythos der Stadt Bern bekommt man in zwei verschiedenen Ausstellungen zu sehen. Raphael Moser

Zu viel von allem

Es hat zu viel von allem, die Ausstellungen sind schlecht aufeinander abgestimmt, und weil einem nicht erklärt wird, weshalb man die Dinge zu sehen kriegt, wirkt das, was immerhin 90 Prozent der Ausstellungsfläche füllt, bedenklich zufällig hingestellt. Der Besucher bleibt mit einem Brummschädel zurück von den vielen Eindrücken, und doch bleibt vieles unbeantwortet.

Zudem weist eine weitere Problemzone auf dringenden Handlungsbedarf hin, wenn das Museum nicht als verstaubt wahrgenommen werden will: die Perspektive auf die Geschichte.

Die Geschichte Berns ist hier eine Geschichte von oben. Von den Eroberern, die die Waadt, dann den Aargau heimgesucht und geplündert haben. Die zu verbreitende Reformation war ein guter Vorwand, überall die Kirchen und Klöster auszuräumen und das Verwertbare nach Hause zu transportieren. Ein Teil davon ist heute im Historischen Museum ausgestellt.

Erobert und ausgestellt: Das Königsfelder Diptychon ist eine Beute aus der Eroberung des Aargaus durch die Berner. Raphael Moser

Im Museum gibt es viel Bling-Bling – und kaum einen Blick auf die verschiedenen Lebenswelten: Der Silberschatz. Raphael Moser

Oder man lernt die einfluss- und schwerreichen Patrizierfamilien kennen. Doch wie fühlte sich das Leben im Ancien Régime an? Nach den Lebenswelten der normalen Menschen sucht man weitgehend vergebens. Eine Ausnahme bildet die Einstein-Ausstellung – eigentlich eine weitere, die neunte Dauerausstellung. Hier wurde die Chance genutzt, entlang der Biografie des Wissenschaftlers die Geschichte einer Epoche zu erzählen.

Szenografie ist Trumpf

Trotz einzelner Lichtblicke ist das Fazit nach zwei Testtagen ernüchternd: In seinen Dauerausstellungen ist das Historische Museum weit von dem entfernt, wie man heute Ausstellungen macht. Objekte aus der Sammlung hinstellen und anschreiben: Das war einmal, vor langer Zeit. Längst gibt es die Möglichkeit, Themen multimedial zu erzählen, die Besuchenden in die Geschichte zu involvieren. Der Szenografie wird heute bei der Ausstellungskonzeption ein grosser Stellenwert eingeräumt: Es gibt einen Anfang und ein Ende, und dazwischen erlebt das Publikum ein Thema, im Idealfall verlässt es mit dem Gefühl der Bereicherung das Museum.

In der Schweiz war in den Neunziger- und Nullerjahren das Stapferhaus Lenzburg mit seinen dramaturgisch bis ins letzte Detail auf Erlebnis getrimmten Ausstellungen pionierhaft. Heute sind Ausstellungen, die auf spannende Weise Geschichten erzählen, der Standard. Diese sieht man auch im Historischen Museum: in den Sonderausstellungen zur YB-Geschichte oder zum Thema Rausch. Die Dauerausstellungen machen daneben einen schwerfälligen Eindruck. Wenig überraschend sind sie auch kein Publikumsrenner. Sie lockten im ersten Halbjahr 2023 im Schnitt bloss 50 Personen pro Tag an.

«Das Museum muss wie ein Themenpark funktionieren»

Was sagt der Museumsdirektor dazu? Thomas Pauli-Gabi hat bereits 2019, als er als neuer Direktor vorgestellt wurde, gesagt, dass bei den Dauerausstellungen Handlungsbedarf bestehe. Als wir ihn nun im Museum treffen, wiederholt er den Satz von damals. «Wir haben heute eine Aufzählung. Doch wir brauchen mehr Erzählungen, wie im Einstein-Museum.»

Ein Lichtblick: Das Einstein-Museum im selben Haus verbindet den Alltag von damals mit der Biografie von Albert Einstein. Raphael Moser

Allerdings weist er den Vorwurf zurück, seit seiner Ernennung habe sich zu wenig getan. «Wir haben in den letzten drei Jahren viel unternommen, um die Dauerausstellungen zu beleben und darin neue Perspektiven zu eröffnen.» Er weist auf die drei thematischen Rätseltouren hin für junge Besuchende oder auf die Audiotour «Louf mit mir!», in der man ins Bern des 16. Jahrhunderts eintaucht. «Und in einem originalen Grabungszelt lernt man als Einstieg in die Archäologieräume zwei Mal im Jahr spannende Entdeckungen aus dem Berner Bodenarchiv kennen.»

Auch für ihn bleiben die Schwachstellen dennoch gravierend: «Es gibt keine Besucherführung und keine Aussenbezüge. Die Orientierung geht im verwinkelten Gebäude schnell mal verloren.» Auch im Besuchsservice-Bereich – Eingang, Shop, Garderoben – müsse das Haus auf ein neues Level kommen. «Das Museum muss wie ein Themenpark funktionieren: Man kommt am Startort an, bekommt sofort eine Übersicht und entscheidet dann, was man anschauen und erleben will.»

Viel Potenzial, wenig Orientierung: Im Orientalischen Saal beschleicht einen das Gefühl, irgendwo reingeplatzt zu sein. Raphael Moser

Zum einen sollen die Mängel baulich behoben werden. Die Machbarkeitsstudie sieht für den laufenden Studienauftrag einen Anbau vor, der zwei Vorteile mit sich bringen würde: Einerseits könnten alle Bereiche des Museums in ein Gebäude gepackt werden, also auch die Büros, die noch in Baracken im zukünftigen Museumsgarten des Museumsquartiers untergebracht sind. Andererseits liessen sich dadurch Rundgänge realisieren. Die jetzigen architektonischen Sackgassen sind denkbar schlecht geeignet für dramaturgisch konzipierte Erzählungen.

Zum anderen braucht es laut Pauli-Gabi einen neuen Ausstellungsansatz, um fürs Publikum attraktiver zu werden: «Wir wollen vom starren Konzept mit 90 Prozent Dauerausstellungen und einer Wechselausstellung wegkommen. Künftig sollen längerfristige Ausstellungen auf zehn bis fünfzehn Jahre konzipiert sein, daneben wechselnde Ausstellungen für zwei bis sieben Jahre. Wir müssen aus Nachhaltigkeitsgründen von aufwendigen Ausstellungen, die nur sechs bis sieben Monate zu sehen sind, wegkommen.» Daneben will er Platz schaffen für Pop-up-Ausstellungen, in denen sich schnell auf aktuelle Diskussionen reagieren lässt – und für die das Museum auch externe Gruppen als Kuratoren für Kooperationsprojekte einladen könnte.

Kanonen und Feldherren: Der Blick auf die Geschichte ist im Historischen Museum noch etwas eindimensional. Raphael Moser

Doch was soll aus der Berner Geschichte werden? «Wir sehen es heute so, dass Ausstellungen mehr als eine Perspektive auf ein Thema aufzeigen müssen», sagt er. «Dabei ist es aber nach wie vor wichtig, dass wir eine Haupterzählung bringen.» In der Geschichtsvermittlung will sich das BHM auch an prägenden Ereignissen orientieren – Stadtgründung, Reformation, Eroberung des Aargaus und der Waadt oder dem Einmarsch Napoleons – und neue Blickwinkel einbringen.

«Das kann aus der Sicht der Underdogs sein. Oder die Sicht der Aargauer, die gerne ihre Preziosen zurückwollen und sie nicht kriegen.» Er sagt es mit einem Augenzwinkern. Als er vor seiner Berner Zeit Direktor des Museums Aargau war, versuchte er für die 700-Jahr-Feier des Klosters Königsfelden erfolglos, vom Museum wertvolle Gegenstände auszuleihen.

«Das Bekenntnis ist klar»

Nur: Wie kommt die Machbarkeitsstudie auf 35 Millionen für neue Dauerausstellungen – und ist das finanzpolitische Manöver der Stadt projektgefährdend? Pauli-Gabi sagt dazu: «Die Stadt hat jetzt angemeldet, dass man auf die Budgetbremse stehen müsse. Das nehmen wir selbstverständlich ernst. Aber das Bekenntnis des Stiftungsrats und der drei Träger ist ebenfalls klar. Die Gesamterneuerung ist dringend notwendig. Es ist ein langer Prozess, und wir stehen erst am Anfang. Es wird noch viel Gesprächsstoff geben.»

«Die Frage wird letztlich an die Parlamente und das Stadtberner Stimmvolk gehen: Ob sie sich ein relevantes Geschichtsmuseum leisten wollen.» Direktor Thomas Pauli-Gabi

Die 35 Millionen beruhen auf der Annahme in der Machbarkeitsstudie 2023, dass ein Quadratmeter Ausstellung 6000 Franken kostet. Im internationalen Vergleich ein mittlerer Wert. «Im weiteren Planungsprozess werden wir die Kosten präzisieren können – und die Frage wird letztlich an die Parlamente und das Stadtberner Stimmvolk gehen, ob sie sich ein relevantes Geschichtsmuseum leisten wollen», sagt Pauli-Gabi. Nur das alte Gebäude zu sanieren, ist definitiv keine Option. Denn um die Gebäudetechnik zu erneuern, das Haus rollstuhlgängig zu machen und um gute Voraussetzungen für Ausstellungen zu schaffen, muss alles herausgerissen werden. «Wir können dann nicht einfach die alten Dauerausstellungen wieder einbauen», sagt Pauli-Gabi. Wenn man das Haus schon zum ersten Mal in seiner Geschichte umfassend saniere, müsse man die Chance packen, es richtig zu machen.

Falls Stadt, Kanton und Burgergemeinde trotz viel Diskussionsbedarf ihr Museumsprojekt auf Kurs halten, sollen die Umbauarbeiten 2027 starten und vier Jahre dauern.

