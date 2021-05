Leserreaktionen – «Daten unter Verschluss halten ist eine Frechheit gegenüber dem Steuerzahler» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zu den bevorstehenden Abstimmungen über die Agrarinitiativen.

Zu «Der Kanton will Messdaten erst nach den Abstimmungen publizieren»

Dass die kantonale Verwaltung es sich erlaubt, Daten zur Trinkwasserqualität unter Verschluss zu halten und so indirekt Partei zu ergreifen, wenn wichtige Abstimmungen anstehen, ist eine bodenlose Frechheit gegenüber dem Bürger und Steuerzahler. Meine anfängliche Skepsis den Agrarinitiativen gegenüber hat genau ins Gegenteil gedreht. Ich werde sie annehmen. Marc Salvisberg, Thun

Der Steuerzahler berappt das Projekt mit 62,7 Millionen Franken. Derselbe Steuerzahler will sich zu den Abstimmungen eine Meinung bilden. Bisher war es Usus, dass die öffentliche Hand dazu verpflichtet ist, sachlich zu informieren. Nun werden Messdaten zurückgehalten. Das ist Demokratie-Demontage. Weshalb sollte der Steuerzahler eigentlich nicht in Steuerstreik treten, solange der Verwaltungsapparat dermassen teure Projekte lanciert und das Ziel – hier die Messdaten – versenkt, bis die Brisanz durch ist? Ruth Sutter, Belp

Neutral will der Kanton Bern im Zusammenhang mit den Agrarinitiativen sein und verweigert dieser Zeitung und damit dem Bürger Einsicht in wichtige Studienunterlagen zum Thema Gewässerschutz vor den Abstimmungen zu den Agrarinitiativen. Ein Nein-Inserat schmückt diesen Zeitungsbeitrag. Wo bleibt das Ja-Inserat bei diesem Beitrag? Ist diese Information so noch neutral? «Wenn wir uns nicht bewegen, werden wir bewegt.» Traugott Jost, Hünibach

Zu «Ein Torklau – und bittere Tränen des Vorkämpfers»

Ein Handballspiel, notabene in der Playoff-Phase, zwei Schiedsrichter und ein Penalty-Pfiff. Der Wackerspieler Von Deschwanden wirft den Ball perfekt ins sieben Meter entfernte Tor. Der logischerweise scharf geschossene Ball verlässt das Tor durchs mangelhaft befestigte Tornetz – der Beweis für die Schiedsrichter, dass es kein Tor war. Haben diese Schiedsrichter der Schussabgabe nicht zugesehen? Unglaublich, zwei Schiedsrichter, der eine neben dem Schützen, der andere auf der Torlinie – und sie haben das Tor nicht gesehen, und das bei einem Playoff-Match. Und wie sportlich sind die gegnerischen Spieler und dessen Coach, notabene eine Grösse im internationalen Handball? Auch sie haben alle gesehen, wie der Ball sich durchs Netz drehte, aber auch sie haben den Beweis: Der Ball ist letztendlich neben dem Netz. So weit hat es der Sport, insbesondere der Spitzensport, gebracht: Fairness und Vorbildfunktion, wo seid ihr geblieben? Mario Steinacher, Hilterfingen

Zu «Die Kapazität ist massiv ausgebaut – jetzt braucht es Impfstoff»

Dem Bundesrat, der Taskforce sowie Swissmedic gilt es ein Kränzchen zu winden, für den Einkauf der Corona-Impfstoffe Pfizer/Biontech und Moderna. Da haben die Verantwortlichen gute Arbeit geleistet, und sie müssen ja genügend – und oft nicht fundierte – Kritik und Drohungen ertragen. Diese Impfstoffe haben die vielen und strengen Prüfungen von Swissmedic voll und ganz erfüllt. Die Impfstoffe gelten auf dem Weltmarkt als die zwei besten. Da können wir stolz sein auf unseren Bundesrat. Wir können uns sorglos impfen lassen, andere Impfstoffe haben die strengen Prüfungen noch nicht erfüllt. Man sollte die Verantwortlichen ihre Arbeit tun lassen und ihnen die nötige Zeit und das nötige Vertrauen schenken. Hans Trachsel, Burgdorf

Zu «Kantone erleiden Schlappe mit 5G-Widerstand»

Genf, Neuenburg und Jura fordern über eine Standesinitiative ein Moratorium für den Aufbau eines 5G-Mobilfunknetzes. Davon will die Kommission nichts wissen und findet, die Bedenken sollen sachlich «weginformiert» werden. Geht es nicht um Risiken für Gesundheit und Umwelt? Müssten die gesundheitlichen Folgen der neuen 5G-Technologie vorab nicht eingehend untersucht werden? Was würde der Bundesrat machen, wenn Menschen von 5G krank würden? Würde der Bundesrat wieder einen Lockdown verordnen? Thomas Rudolf, Thun

Zu «Neues Gift für Beziehungen zu Europa»

Die grünen wie grünliberalen EU-Turbos verdrängen offenbar ganz bewusst, dass die Wirkung ihrer Initiativen respektive Referenden vom vorliegenden Rahmenabkommen neutralisiert werden könnte. Die Unterwerfung unter die EU-Rechtsprechung wie die sogenannte dynamische respektive automatische Gesetzesübernahme würde es Brüssel jederzeit ermöglichen, unbequeme Abstimmungsresultate nicht zu akzeptieren und nötigenfalls zu sanktionieren. Dies, da viele EU-Normen bezüglich Umwelt recht verschieden und weniger streng sind. Zwar würden sich die Grünen sicher freuen, wenn wir zum Beispiel für die, wenn auch begrenzte, Teilnahme am Binnenmarkt zu einer Mehrwertsteuer von 15 Prozent gezwungen würden, aber was, wenn es um ihre eigenen Ziele geht, die Brüssel nicht genehm sind? Der Rahmenvertrag, wie er vorliegt, könnte nicht nur für unsere Abstimmungsdemokratie allgemein, sondern auch für «Öko-Fundis» böse Überraschungen bereithalten. Werner E. Wiedmer, Biel

