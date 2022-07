Musikfestwoche in Meiringen – «Dass sich die Engel im Himmel freuen» Sebastian Bohren erhielt den Goldenen Bogen der Musikfestwoche Meiringen, nachdem er das Violinkonzert von Felix Mendelssohn gespielt hatte. Anne-Marie Günter

Violinist Sebastian Bohren, der an der Musikfestwoche Meiringen den Goldenen Bogen verliehen erhielt, und seine Laudatorin Birgit Steinfels. Foto: Anne-Marie Günter

Der Geiger Ferdinand David versprach seinem Freund Felix Mendelssohn, dass er sein ihm gewidmetes Violinkonzert so spielen wolle, «dass sich die Engel im Himmel freuen». Wie wurde Sebastian Bohren, ausgezeichnet mit dem Goldenen Bogen an der diesjährigen Musikfestwoche, diesem oft zitierten Anspruch gerecht? Als Engel gehen am «Himmel» in der Michaelskirche Meiringen einzig zwei goldene Putten auf der Orgel durch. Dafür trägt die im weiten Bogen gespannte Holzdecke die leisesten Töne bis in die hintersten Winkel.