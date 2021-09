Leserreaktionen – «Dass noch so viele stur und egoistisch sind, begreife ich nicht» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zur tiefen Impfbereitschaft in der Schweiz.

Die Leserschaft findet, dass es nun Zeit ist Verantwortung zu übernehmen. Und mein damit: Sich impfen zu lassen. Foto: Franziska Rothenbuehler

Zu «Eskalation vor dem Bundeshaus»

Was vor dem Bundeshaus geschah ist beschämend und der Schweiz nicht würdig. Solche Aktionen vergiften unser soziales Leben noch mehr. Deshalb sage ich folgendes: Der Entscheid, mich diesen Frühling impfen zu lassen, ist mir durchaus nicht leicht gefallen. Aber die Bilder von den lntensivstationen der Spitäler haben mich erschreckt. So will ich auf keinen Fall sterben und möchte auch nicht erleben müssen, dass Menschen in meinem Umfeld auf diese Weise von uns gehen. Mit der lmpfung schütze ich mich und meine Mitmenschen. Wir alle haben die moralische Pflicht uns impfen zu lassen, damit wir die Herdenimmunität erreichen. ln diesem Land geniessen wir seit Jahrzehnten grosse Freiheiten. Wir finden es selbstverständlich, so zu leben, wie wir es wollen. Allen Impfgegnern möchte ich sagen, dass sie ihr Tun und Handeln überdenken sollen. Und, dass sie sich solidarisch zeigen und endlich Verantwortung gegenüber der Gesellschaft übernehmen sollen. Nur so erreichen wir jene Freiheiten, die uns allen wichtig sind. Yvonne Vuilleumier, Jegenstorf

Es wäre jetzt ganz wichtig und endlich an der Zeit, dass sich alle impfen lassen und zwar subito. Dass noch so viele stur und egoistisch sind, begreife ich nicht. Mit einer solchen Denkweise wird das Virus noch sehr lange unser treuer Begleiter sein. Es soll dann niemand kommen und jammern, wenn er das Virus hat. Dann ist es zu spät! Bruno Brülhart, Ostermundigen

Zu «Das Volk ist mutiger als die Politik»

Als Imker muss ich erwähnen, dass Gentechnisch veränderte Pflanzen, welche Pollen oder Nektar absondern, diese Erzeugnisse auch in Honig und andere Pflanzen verschleppen. Welche Probleme da auftreten könnten, müsste geklärt sein, bevor wir etwas erzeugen und in die Umwelt lassen – nicht so, wie wir es beim Atommüll gemacht haben. Als Imker, Landwirt oder Freizeitgärtner, welcher Gentechnisch unveränderte Produkte produzieren will, hat man dann keine Chance mehr 100 Prozent sicher zu sein, ob sich nicht via Luft und Bestäuber im eigenen Betrieb etwas von extern zugemischt hat. Ob sich diese Tatsache mit aufkommenden Labeln vereinbaren lässt, wage ich zu bezweifelt. Ein Label auf Produkte ohne gentechnisch veränderten Organismen (GVO) ist dann nur noch eine Lüge an den Konsumenten. Wer zum Kuckuck will Honig aus GVO Pollen essen? Florian Meyer, Weissenburg

Hier wird eine unveröffentlichte Umfrage vorgestellt, die von Swiss-food.ch, einer von den Chemiekonzernen Bayer und Syngenta finanzierten Onlineplattform, in Auftrag gegeben (und vermutlich auch konzipiert) worden ist. 79 Prozent der Befragten sind für die Verlängerung des Gentechnik-Moratoriums. Wie man da zur Schlagzeile der ersten Seite dieser Zeitung («Bevölkerung ist offen für die Lockerung des Moratoriums») kommt, ist schleierhaft. Dass die Umfrage positivere Voten für das gentechnische Verfahren der Genom-Editierung ergeben hat, nachdem es in derselben Umfrage erklärt worden ist, kann hingegen nicht erstaunen. Offensichtlicher kann Lobbying für Gentechnologie und Manipulation («mutiges Volk») nicht betrieben werden. Eva Johner Bärtschi, Christian Bärtschi, Bern

Zu «Mit 100 Linden auf dem Trassee»

Das grosse Foto fasst die Veranstaltung besser zusammen, als der dazugehörende Bericht: Eine verschwindend kleine Gruppe von Menschen verkündet ihre einzige Botschaft: «So nicht!» Es scheint dem Zeitgeist zu entsprechen, dass kleine, sture Gruppen verbissen gegen Mehrheitsbeschlüsse, Expertenmeinungen, Sachzwänge und Andersdenkende ankämpfen. Die Gegner der Umfahrungsstrasse von Aarwangen hatten und haben jegliche Möglichkeit, ihre Änderungswünsche und Ideen auf demokratischen Wegen einzubringen. Wenn auf dem Trassee der geplanten Umfahrungsstrasse eine Linde gepflanzt wird, ist das nicht ein Mahnmal des Widerstands sondern entspricht eher einem kindlichen «Täubbelen». Fritz Läng, Aarwangen

