Festsieger Fabian Staudenmann – «Dass es gleich so laufen würde, hätte ich nicht erwartet» Der Guggisberger Fabian Staudenmann gewinnt am Oberaargauischen in Kirchberg das dritte Kranzfest in dieser Saison. Im Schlussgang bezwingt er keinen Geringeren als Joel Wicki. Jürg Sigel

Die Schwinger-Arena in Kirchberg scheint zu explodieren. Ohrenbetäubend laut ist es, als Fabian Staudenmann im Schlussgang nach 9:45 Minuten König Joel Wicki mit Aufreissen am Boden bezwingt. Wie er das tut, ist klasse, passend zum gesamten Oberaargauischen an diesem Pfingstsamstag.

Beiden Schwingern nützt im Schlussgang nur ein Sieg etwas. «Entsprechend hiess es alles oder nichts», sagt Staudenmann. Es ist in dieser Saison bereits der dritte Kranzfestsieg für den 23-Jährigen. «Natürlich habe ich mir vor der Saison Ziele gesetzt und mir vorgenommen, einmal oben zu stehen. Dass es gleich so laufen würde, hätte ich jedoch nicht erwartet.» Zur Erinnerung: Letzte Saison war Staudenmann achtmal Zweiter, einmal Dritter und einmal Vierter geworden.

Zweimal das Gigantenduell

Mit dem Gigantenduell endet das Fest so, wie es begonnen hat. Denn bereits im ersten Gang geben sich Staudenmann aus Guggisberg und Wicki (Sörenberg) die Hand. Was der Berner und der Innerschweizer in diesem Jahr bisher lieferten, ist beeindruckend. Staudenmann gewann vier Regionalfeste und zu Beginn der Kranzfestsaison in Bowil und Frauenkappelen.

Wicki triumphierte an drei Kranzfesten, seit dem Eidgenössischen in Pratteln hatte er bis Kirchberg nie verloren. «Irgendwann musste diese Niederlage kommen», kommentiert Wickis Athletikcoach Dani Hüsler nüchtern. Staudenmann sagt: «Einen Wicki muss man zuerst einmal bezwingen. Das macht meinen Sieg noch spezieller.»

7750 Zuschauer

Das Oberaargauische avanciert aber nicht nur wegen Staudenmann und Wicki zu einem hochstehenden und hoch spannenden Leckerbissen. Viele Namen der 164 Teilnehmer, darunter 19 Eidgenossen und fast die gesamte Berner Elite, sind hochkarätig: Neben dem 26-jährigen Wicki und Staudenmann sind Kilian Wenger, Lokalmatador Remo Käser, der Zweiter wird, Fabian Aebersold und Adrian Walther dabei, um nur einige wenige zu nennen. Die Arena ist mit 7750 Zuschauern restlos ausverkauft. Alles passt zusammen für den sein 100-Jahr-Jubiläum feiernden Schwingclub Kirchberg.

Ein Duo holt den ersten Kranz

Nach drei Gängen haben die Eidgenossen Walther (29,75 Punkte) und Käser (29,50) drei Siege auf dem Konto. Gleichauf mit Walther liegt der 21-jährige Simon Graf aus Schwanden. Er wird später wie Remo Blatter (Tscheppach) seinen ersten Kranz gewinnen.

Wicki und Staudenmann liegen noch in Lauerstellung. Bereits zurückgebunden ist Aebersold. Wicki schlägt danach Walther und ist erster Verfolger von Käser, der vorerst makellos bleibt. Graf verliert erstmals und fällt zurück.

Im fünften Gang unterlieg Käser Curdin Orlik (Thun). Staudenmann übernimmt die Ranglistenspitze und steht im Schlussgang. Das schafft im sechsten Gang schliesslich auch Wicki – und findet seinen Bezwinger. Frage an Staudenmann: Wird diese Erfolgsserie nicht langsam unheimlich? Dieser antwortet lächelnd: «Die Saison ist noch lang. Es ist erst Mai. Vielleicht kommen auch mal andere Zeiten.» Sein Ziel sei aber schon, stets einen Schritt vorwärtszumachen. «Dieser ist manchmal grösser, manchmal kleiner.»

Zwei Rücktritte bei den Bernern

Fazit aus Berner Sicht: 23 Kränze holen sie. Je eine Auszeichnung geht an die Innerschweizer und Nordwestschweizer Gäste. Und dann noch dies: Vor dem Schlussgang wird ein Duo verabschiedet.

Thomas Kropf und Stefan Studer, beide vom Schwingclub Kirchberg, beenden ihre Karrieren. Kropf gewinnt unter grossem Jubel von den Rängen seinen letzten Kampf. Auch das passt irgendwie zu diesem grossen Schwingertag.

Die Kranzgewinner am Oberaargauischen Infos einblenden 1. 58.75S-+++++ Fabian Staudenmann, S *** Guggisberg 2. 58.00 ++++-+ Remo Käser, S *** Alchenstorf 3a. 57.50 +o+++- Kilian Wenger, S *** Horboden 3b. 57.50 +++o+- Adrian Walther, S *** Habstetten 3c. 57.50 +o++-+ Michael Moser (2005), S ** Biglen 4a. 57.25S-++++o Joel Wicki, S *** Sörenberg 4b. 57.25 -+++o+ Christian Gerber, S *** Röthenbach im Emmental 4c. 57.25 ++-+o+ Remo Blatter, S Tscheppach 5a. 57.00 -+-+++ Thomas Sempach, S *** Heimenschwand 5b. 57.00 -+++-+ Bernhard Kämpf, S *** Sigriswil 5c. 57.00 +o++-+ Florian Weyermann, S ** Schüpbach 6a. 56.75 -+++o+ Michael Ledermann, S *** Mamishaus 6b. 56.75 +-+o++ David Lüthi, S * Bowil 6c. 56.75 -+o+++ Thomas Kropf, S ** Langenthal 6d. 56.75 +o+o++ Valentin Steffen, T * Grünen 6e. 56.75 ++o+o+ Dominik Roth, S ** Biberist 6f. 56.75 o+++o+ Ruedi Roschi, S ** Oey 6g. 56.75 +o+o++ Peter Beer, S * Oey 6h. 56.75 -+++-- Orlik Curdin, S *** Thun 6i. 56.75 --+++- Gobeli Patrick, S *** Oey 7a. 56.50 +o+++- Lukas Jäggi, S * Gutenburg 7b. 56.50 ++o++o Reto Thöni, S ** Innertkirchen 7c. 56.50 +++o+o Simon Graf, S Schwanden (Sigriswil) 8a. 56.25 -+++-- Lars Voggensperger, S *** Schönenbuch 8b. 56.25 -+++o- Lukas Renfer, S ** Riggisberg

