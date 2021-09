Blick von aussen auf die Schweiz – «Dass es die Schweiz gibt, ist weitgehend Zufall» Ein britischer und ein US-Historiker haben ein Buch über die Schweizer Geschichte geschrieben. Sie erzählen, was sie am Land fasziniert, was Blocher von Trump unterscheidet und was man aus dem Tell-Mythos lernen kann. Rico Bandle

«Ob ein Mythos wahr ist, ist nicht besonders wichtig, sondern, ob er wirksam ist»: Tell-Denkmal in Altdorf. Foto: Keystone

Fast 9000 Kilometer sitzen die beiden Historiker auseinander – und es verbindet sie ein aussergewöhnliches Thema: ihre Leidenschaft für die Schweizer Geschichte. Randolph C. Head, Professor in Kalifornien, und Clive H. Church, Historiker im britischen Canterbury, haben ein Buch über die Zeit von den alten Eidgenossen bis heute geschrieben. Eine chinesische Übersetzung ist bereits erschienen, nun ist das Werk unter dem Titel «Paradox Schweiz» auch auf Deutsch erhältlich. Per Zoom erklären die beiden, was sie an dem Land so fasziniert.