Sommerserie «Tour de Berne» – «Dass Burgdorf vergessen geht, ist nicht nur schlecht» Was taugt die Zähringerstadt touristisch? Ein unbedarfter Stadtberner geht auf Erkundungstour und entdeckt eine Stadt im Aufwind. Michael Feller

Über dem Campingplatz Waldegg – ja, und über ganz Burgdorf – thront das Schloss. Foto: Beat Mathys

Wer in der Waldegg am Morgen früh aus dem Camper blinzelt, der sieht mit grosser Wahrscheinlichkeit als Erstes das Schloss. Was denn sonst? In Burgdorf dreht sich alles um das Schloss. Selbst die Emme, die neben dem Campingplatz vor sich hin plätschert. Sie macht ihre Kurve zwischen dem Schlossberg und der Gysnauflüeh hindurch, um das mächtige Zentrum herum in Richtung Nordwesten.

Das Schloss sei zur Burgdorfer Attraktion schlechthin geworden, hat man mir gesagt. Ich kannte bisher eigentlich nur das Gertsch-Museum. Und den Bahnhof. Burgdorf ist doch der Ort, an dem autolose Bernerinnen oder Berner mit drei etwas zu grossen Ikea-Schachteln in den Zug umsteigen?