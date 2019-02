Noch mehr Glace und noch mehr Glace

In der fotografischen Werbewelt von damals, die genauso Kunstwelt ist wie heute, ist Leben nur skizzenhaft angedeutet. Natur kommt gar nicht vor. Die gegenwärtige Konsumwelt mit Supermärkten und Agglomeration war gerade am Entstehen. Lebten im Jahr 1930 in der Schweiz nur 36 Prozent der Menschen in städtischen Räumen, waren es 74 Prozent im Jahr 2013. Die halbe Schweiz fing in der Zwischenzeit ein ganz neues Leben an. Es gab neue Bedürfnisse, und stetig stieg der Bedarf. Von allem brauchte es mehr. Noch mehr Glace und noch mehr Glace. Gewinnmaximierung wurde zum Selbstläufer, und 1971 wäre in Deutschland «Umweltschutz» fast zum Wort des Jahres geworden. Die Bilder von Beat Jost spiegeln auch diesen enormen Wandel.

Einiges wirkt heute befremdend. Die Interieurs, in denen man leben sollte, wirken wie Theaterkulissen. Es gab 1972 in der Fotowerbung Josts Securitas-Wächter, die nachts alles bewachen und tagsüber fröhlich ihrem Hobby nachgehen. Aber Menschen sind seltsam unbestimmt und unterdeterminiert. Frauen wirken dünn und unsicher in ihrer neuen sozialen und familiären Sphäre, dass man fürchtet, schon ein kleiner Wind könne sie wieder fortblasen. Ein WC-Reiniger, als Geschenk eines Mannes an seine Frau in Blumenpapier gewickelt, entwickelt im heutigen Kopf einen Psychothriller und eine geöffnete Munitionsbüchse einen anderen krassen Film. Doch die meisten Fotos wirken recht unschuldig, verglichen mit heutiger Fotografie.

Bilder wirken nur, wenn es eine Empfänglichkeit für sie gibt. Das Studio kann für eine kurze Zeit das Fliessen der Zeit aussperren und ein Ding isolieren, wie in einer Druckkammer, seine Oberfläche erforschen, seine Erotik entdecken und blosslegen, ihm dadurch eine Aufmerksamkeit geben, die es draussen auf der Strasse niemals gewinnen könnte. Eine perfekte Aufnahme kann das Auge zum Schauen verführen. Es ist süchtig nach Oberfläche, und der Blick wandelt auf ihr wie auf einem endlosen Möbiusband, bis man liebt. Später kommt die Zeit zurück. Sie umspült alles wieder, macht die Vergänglichkeit sichtbar auf den Materialien, der Technik und im Blick, der damals auf die Dinge geworfen wurde, und alles ist wieder gewöhnlich, die Erotik vorbei, das Erstaunen und das Komische erwachen.

Wie wir zu Ausserirdischen geworden sind

Beat Josts Schaffen ist vorwiegend ausgezeichnete Sachfotografie. Er kann in einer Tradition gesehen werden, die ausgehend von Albert Renger-Patzschs Buch der Sachlichkeit «Die Welt ist schön» in den Zwanzigerjahren über Hans Finsler in die Schweiz kam und hierzulande nach dem Zweiten Weltkrieg in Grafik und Fotografie lange fortbestand. Es ist Werbefotografie. Sie bleibt deutlich mit den ökonomischen Zwecken verknüpft und ist daher keine Kunst, sondern «solides Handwerk». Es sind lupenreine, oft berührende Abbildungen von Dingen, Häusern und Menschen.

Ein Bild hat nur einen Sinn, wenn es angeschaut wird. Fotos sind ein Wiederaufleben. Der Betrachter erweckt es in sich zum «Leben». Auf der Suche nach der verlorenen Zeit darf in dieser Ausstellung jeder selber als Experte die Poesie und die Bedeutung dieser Fotografien finden. Diese Ausstellung ist ein starkes Erlebnis, als wären die Fotografien von Beat Jost doch Kunstwerke. Sie macht erlebbar, wie spannend und traurig Veränderungen sind, und auch, dass nicht nur die Zeit sich ändert, sondern wie die Zeit uns verändert hat, wie wir zu Ausserirdischen geworden sind.

Ausstellung: «Beat Josts Atelier für Werbefotografie 1962–2002», bis 7. April, Kunsthaus Langenthal.