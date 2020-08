YB wie 1958 – Das zweite Double in der 122-jährigen Vereinsgeschichte Zum ersten Mal seit 1958 ist der BSC Young Boys in der gleichen Saison Meister und Cupsieger. Ein Rückblick auf das erste Double vor 62 Jahren. Peter Berger

Eugen «Geni» Meier stemmt am 15. Mai 1958 die Cup-Trophäe in die Höhe. Foto: Keystone/PHOTOPRESS-ARCHIV/Hermann Schmidli/Hans Gabriel

26 Spiele, 20 Siege, je 3 Unentschieden und Niederlagen, 76:37 Tore und mit 43 Punkten 8 Zähler mehr als der erste Verfolger Grasshoppers. Die Young Boys feierten 1958 ihren achten Meistertitel ebenso überlegen wie ein Jahr zuvor den siebten. Die Berner waren damals in der Blüte ihrer noch immer erfolgreichsten Phase der Vereinsgeschichte, folgten doch noch zwei weitere Titel in Folge. Das Double, Meister und Cupsieger, gelang ihnen aber nur 1958.

Baumeister der damaligen Dominanz war Trainer Albert Sing. Der «Alte» galt als harter Hund, war jedoch auch ein kluger Psychologe, ein gewiefter Taktiker und scheute sich nicht, neue Dinge auszuprobieren. So spielte er in der Saison 1957/58 erstmals nicht mehr selber, während Spielertrainer bei anderen Clubs noch lange Usus waren. Vom destruktiven Spiel hielt er nichts, die Grätsche war ihm ein Graus. «Fussball wird auf dem Rasen gespielt und nicht auf dem Boden», pflegte er zu sagen. «Das Spiel ohne Ball ist das Wichtigste. Da muss sich eine Mannschaft wie eine Blume entfalten, wenn sie den Ball besitzt. Und jeder muss kämpfen, wenn der Ball verloren geht.»

Die Teamstützen

Sing hatte auch eine gute Nase für Transfers. Der Deutsche Ernst Wechselberger wurde auf Anhieb mit 22 Treffern nationaler Torschützenkönig. Am 20. April 1958 waren «Wächseler», wie die Berner den Münchner liebevoll nannten, gegen Grenchen zwischen der 5. und 12. Minute gleich drei Tore gelungen. Im letzten Meisterschaftsspiel der Saison gegen Bellinzona (4:1) erzielte auch Geni Meier einen Hattrick. Der «Bomben-Meier» kam letztlich auf 16 Treffer.

Die Meistermannschaft der Berner Young Boys in der Saison 1957/58, stehend v.l.n.r. Trainer Albert Sing, Willi Steffen, Gilbert Rey, Geni Meier, Ernst Wechselberger, Robert Bäriswyl, Niklaus Zahnd, René Häfeli, Walter Eich; kniend v.l.n.r. Anton Allemann, Leon Walker, Otto Häuptli, Heinz Bigler, Heinz Schneiter, Michel Spicher, Toni Schnyder. Foto: Keystone/PHOTOPRESS-ARCHIV/Alain Gassmann

Neben Wechselberger und Meier zählten vor allem auch Heinz Schneiter und Goalie Walter Eich zu den Teamleadern der goldenen Jahre. Der 190 cm grosse Thuner Schneiter war die taktisch hervorragende, athletisch beeindruckende und spielerisch starke Schlüsselfigur im Mittelfeld. Als er 1962 zu Lausanne wechselte, sprengte er als erster Akteur in der Schweiz die Transfersumme von 100’000 Franken.

Der Thuner Nationalspieler Heinz Schneiter (rechts) war nicht nur bei YB eine Schlüsselfigur. Foto: Keystone/Walter Studer

Goalie «Wädu» Eich kam 1947 als 20-Jähriger zu YB und war danach 14 Jahre Stammkeeper. Auch in der Folge hielt der Zürcher dem Club die Treue und bildete manchen Nachfolger zwischen den Pfosten aus.

«Gute Kameradschaft»

Die Young Boys hatten die Meistersaison 1957/58 im August vor 10’000 Zuschauern im Wankdorf mit einem 5:1 gegen Chiasso gestartet. Im Oktober kamen mehr als doppelt so viele. 22’000 Zuschauer wollten das Derby gegen GC sehen. Das 4:4 begeisterte die Massen. «Gerissene Angriffe, intelligente Abwehr, unwiderstehliche Dribblings, ungeahnte Steil- und Querpässe, gesunde Härte und letzter Einsatz», sparten die Berichterstatter damals nicht mit Superlativen. Die Grasshoppers waren der härteste Konkurrent. Die «Ehre», den Meister gleich zweimal bezwungen zu haben, sicherte sich indes in dieser Saison La Chaux-de-Fonds. Die zweite Niederlage gegen die Neuenburger konnten die Berner allerdings verschmerzen, ihr zweiter Titelgewinn in Folge stand nicht mehr in Gefahr. Schon im nächsten Spiel gegen Lausanne vor bloss 7500 Zuschauern im Wankdorf war dieser vorzeitig Tatsache. Der damalige Sportchef Achille Siegrist hielt zum Erfolg in seinem Jahresbericht fest: «Gute Kameradschaft, ausgezeichnete Kondition, solides Können und dazu noch der Wille, sich unterzuordnen, um als Team bestehen zu können, waren die Grundlagen zum Erfolg.»

Final gegen GC

Mit diesen Tugenden hatten sich die Berner auch im Cupfinal gegen die Grasshoppers durchgesetzt. Nach dem 1:1 Ende April musste das Endspiel an Auffahrt, 15. Mai 1958, vor erneut 32’000 Zuschauern im Wankdorf, wiederholt werden. Zum Spiel war Folgendes zu lesen: «Von Beginn an konnte festgestellt werden, dass YB die schlagkräftigere Mannschaft war. Einmal mehr imponierten sie («Sing-Schulung») mit ihrem Einsatzwillen und beeindruckten konditionell. Die Grasshoppers bekundeten, wie gewohnt und erwartet, Mühe mit diesem Stil und konnten sich nur phasenweise durchsetzen, ohne ihren Gegner vor besondere Probleme zu stellen. Als zudem die Berner nach einer guten halben Stunde mit drei Toren voraus lagen, resignierten etliche Zürcher und schienen nicht mehr an die Wende zu glauben.»

Toni Allemann, links zwischen den GC-Spielern Bäni und Zurmühle, schiesst das dritte Tor der Berner Young Boys im Cupfinal gegen die Grasshoppers. Spicher, Nummer 7, jubelt, während GC-Goalie Karl «Charly» Elsener und die GC-Spieler Vetsch, Nummer 6, und Bouvard, Nummer 2, konsterniert auf den Ball im Netz starren. Foto: Keystone/PHOTOPRESS-ARCHIV/Hermann Schmidli/Hans Gabriel

Schneiter, Meier, Toni Allemann und Wechselberger waren die YB-Torschützen beim 4:1 gewesen. Als erst viertes Team seit Einführung des Cups im Jahre 1925 war es den Bernern gelungen, das Double zu holen. 60 Jahre später sollte ihnen das verwehrt bleiben. 1:2 unterlag YB 2018 im Cupfinal dem FC Zürich. 1929 hatten die Gelb-Schwarzen die erste Chance auf das Double gehabt, unterlagen aber im Final Urania Genf 0:1. Nun hat es bei der vierten Gelegenheit in der mittlerweile 122-jährigen Clubgeschichte zum zweiten Mal gereicht.