Die Leserbriefe in dieser Zeitung machten es deutlich: Die Themen Schule und Bildung und damit auch die Thuner Quartierschulinitiative erhitzen die Gemüter. Man darf behaupten, selten wurde ein Abstimmungskampf zu einem Volksbegehren so emotional geführt. Wenn ein Quartierschulhaus, das Identität stiftet, das einen beliebten Treffpunkt darstellt, plötzlich geschlossen wird und die Kinder in ein fremdes Schulhaus versetzt werden, ist dies für die betroffenen Eltern nicht leicht zu verdauen. Der Unmut darüber ist verständlich.

Um diesen Artikel vollständig lesen zu können, benötigen Sie ein Abo. Abo abschliessen