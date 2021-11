«Apropos» – der tägliche Podcast – Das Zertifikat bleibt – diskutieren wir nun bald schärfere Massnahmen? Das Ja zum Covid-Gesetz war deutlich. Wird der Bundesrat nach der Abstimmung rasch schärfere Massnahmen ergreifen? Die Analyse des Abstimmungssonntags im Podcast «Apropos». Mirja Gabathuler Raphaela Birrer als Gast Philipp Loser als Host

Der gestrige Abstimmungssonntag bestätigte die Pandemiepolitik des Bundesrats – inklusive Zertifikat. Foto: Keystone

Am Ende des Tages war das Resultat deutlicher als im Vorfeld erwartet: 62 Prozent der Stimmbevölkerung stimmten Ja zum Covid-Gesetz, nur zwei Kantone lehnten es in der Mehrheit ab (hier gibt es den Ticker und den Kommentar zu den gestrigen Abstimmungen). Dies bei einer sehr hohen Stimmbeteiligung von 65,7 Prozent. Dabei war das Ja-Lager – und vor allem der Bundesrat – im Vorfeld auffallend zurückhaltend aufgetreten.

Was mobilisierte die Befürworterinnen und Befürworter dennoch, an die Urne zu gehen? Woher kam ihre Nervosität, obwohl das Covid-Gesetz am Ende deutlich angenommen wurde? Haben die Medien – also auch diese Zeitung – die Gegnerschaft und die vermeintliche Spaltung der Gesellschaft überthematisiert?

Darüber spricht Philipp Loser in einer neuen Folge des täglichen Podcasts «Apropos» mit der Leiterin des Tamedia-Inlandressorts, Raphaela Birrer. Zudem thematisieren sie, ob der Bundesrat nun nach der Abstimmung, und angesichts des neuen Virustyps Omikron, seine Pandemiepolitik verschärft. Sind striktere Massnahmen wie 2-G oder eine Impfpflicht in der Schweiz noch immer ausgeschlossen?

Mirja Gabathuler ist verantwortlich für Audioformate bei Tamedia und moderiert den täglichen Podcast «Apropos». Mehr Infos @gabathvler Raphaela Birrer ist Leiterin des Ressorts Inland der Redaktion Tamedia. Mehr Infos @raphaelabirrer

