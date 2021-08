SAC-Hütte in Gadmen – Das Zeltdorf rund um die Trifthütte Noch ist nicht entschieden, was mit der lawinengeschädigten Trifthütte geschehen soll. Sanierung oder Neubau? Trotzdem führen die Hüttenwarte motiviert durch den Sommer. Bruno Petroni

Diese zwei Igluzelte stehen an der Stelle, wo einst die Dépendance gestanden hatte. Diese wurde von der Lawine Ende Januar völlig zerstört und in die Tiefe gerissen. Foto: Bruno Petroni

Ein klein bisschen gleicht die Szenerie einem Basislager am Fusse eines Achttausenders irgendwo im Nirgendwo des Himalaja: Ein halbes Dutzend Igluzelte und ein grosses Jurtenzelt machen den Standort der SAC Trifthütte zu einem veritablen hochalpinen Dörfchen. Und zwar zu einem, das 24 Stunden am Tag eine offene Dusche für alle bietet. Kleiner Abstrich: kein Warmwasser. Ganz im Gegenteil. Frisch von der Gletscherquelle des Tierbergs – zapfenkalt.

Hüttenwartin Nicole Naue bei einem kurzen Kontrollgang – hier schliesst sie das Jurtenzelt ab. Foto: Bruno Petroni

«Die bisher nässeste Saison»

Hüttenwartin Nicole Naue-Müller guckt bei ihrem Kontrollrundgang kurz bei jedem Zelt vorbei. «Die Decken und Duvets müssen wir bei Regenwetter tagsüber rausholen und in der Hütte lagern», sagt sie. Und Regenwetter hatten sie da oben zur Genüge, seitdem sie vor gut einem Monat den Sommerbetrieb in der Trifthütte aufgenommen hatten. «Ja, es ist bisher die nässeste Sommersaison in den sieben Jahren, die wir nun da oben sind.»