Bilanz Das Zelt an der Lenk – Direktor Steiner: «Wir kommen wieder» 14 Anlässe, weit über 10’000 Besuchende, eine neue Talbeteiligung: Die Rückkehr des Tourneetheaters Das Zelt ins Wildstrubeldorf entpuppt sich als fortsetzungsreif. Die Hochsaison macht es aus. Svend Peternell

Einheimische Jodlerkost vermochte Das Zelt an der Lenk genauso zu füllen wie andere Sparten. Mitwirkende am 16. Februar waren das Jodlerquintett Härztön, der Jodlerklub Lauenen, der Jodlerklub St. Stephan, das Jodlerquartett Männertreu und der Jodlerklub Lenk. Foto: PD

An der Lenk ist in den letzten 14 Tagen die Post abgegangen – besonders abends. Nicht nur, weil Sportferien sind und somit Hochsaison ist. Das Tourneetheater Das Zelt mit Sitz in Basel ist nach sieben Jahren Abwesenheit ins Obersimmental zurückgekehrt und hat den Puls rund um die Lenker Wildstrubelarena beträchtlich erhöht.