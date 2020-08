Circus Knie in Bern – «Das Zelt war noch nie so lange eingelagert» Nach der längsten Pause in seiner Geschichte wurde am Montag auf der Allmend das berühmteste Zelt der Schweiz aufgestellt: das Chapiteau des Circus Knie. Nik Sarbach

Géraldine Knie, hier mit Söhnchen Maycolino, feut sich auf den verspäteten Tourneeauftakt in Bern. Foto: Beat Mathys

Für Géraldine Knie war es ein emotionaler Moment: «Ich war aufgeregt wie ein kleines Kind, als wir mit dem Aufbau begonnen haben», sagt die Zirkusdirektorin. Wegen des Lockdown und der Einschränkungen für Grossanlässe hatte der Nationalzirkus die Premiere des diesjährigen Programms um fast ein halbes Jahr verschieben müssen. Nun steht sie doch noch bevor: Am 4. September geht es los, für einmal nicht in Rapperswil, sondern in Bern. Am Montag wurde das Zelt auf der Allmend aufgestellt.