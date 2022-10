Event-Highlight im Simmental – Das Zelt kommt an die Lenk zurück Nach sieben Jahren Pause kehrt Das Zelt ins Simmental zurück und gastiert vom 10. bis 25. Februar 2023 an der Lenk.

Das Zelt gibt an der Lenk ein Gastspiel. Foto: PD

Was vor 20 Jahren als kleines Projekt im Rahmen der Expo 02 begann, hat sich zu einem festen Bestandteil des Schweizer Kulturlebens entwickelt, wie die Macherinnen und Macher von Das Zelt in einer Medienmitteilung schreiben. Es tourt als mobile Kultur- und Eventplattform durch die ganze Schweiz und bringt Comedy, Konzert und Zirkus direkt vor die Haustür.

Bereits zwischen 2007 und 2016 war Das Zelt an der Lenk zu Gast. Im Februar ist das grösste Schweizer Tourneetheater zurück im Simmental. Initiant Oliver Zolin vom Sporthotel Wildstrubel geht mit Urs Schmid von der Tipi-Bar für diesen Event eine Partnerschaft ein und freut sich, das Lenker Nachtleben kommenden Februar kulturell anzukurbeln: «Wir wollen an das anknüpfen, was wir schon mal hatten. Nach sieben Jahren Pause und einer ausgestandenen Pandemie geht es endlich wieder weiter.»

Der Thuner Bluesmusiker Philipp Fankhauser sowie Heimweh, Bliss, Blues & Country Night und Claudio Zuccolini haben ihre Auftritte bereits angekündigt. Ein weiteres Highlight ist die einheimische Jodlerkost.



pd

