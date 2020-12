Die wilde Saga der BLS – «Das Zauberwort Lötschberg macht immer noch Lust» Die Berner Bahn steht am Berg. Braucht es sie noch? Ja, wenn sie sich auf ihre Risikofreude und Innovationskraft besinnt, sagt Historiker Kilian Elsasser. Stefan von Bergen

Grandioser Auftakt der Lötschbergstrecke: Der Viadukt bei Frutigen. Foto: Peter Schneider

Die BLS ist aus der Spur geraten. Gegen das Berner Bahnunternehmen strengt das Bundesamt für Verkehr ein Strafverfahren wegen Betrugs an. Denn die BLS hat über Jahre 30 Millionen Franken zu viel an Subventionen bezogen. Überdies muss sie bei der Baustelle am alten Lötschberg-Bahntunnel massive Kostenüberschreitungen einräumen. Und sie ist mit dem Vorwurf konfrontiert, giftiger Gleisaushub aus dem Tunnel sei illegal abgelagert worden. BLS-Chef Bernard Guillelmon nahm den Hut, Verwaltungsratspräsident Rudolf Stämpfli trat wegen Krankheit vorzeitig ab. Die Bern-Lötschberg-Simplon-Bahn steht am Berg. Braucht es sie in dieser Verfassung überhaupt noch?