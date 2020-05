Gewerbe in Huttwil – Das XtraFit war nie fit genug Das Fitnessstudio in Huttwil schliesst die Türen – und zwar für immer. Dazu bewogen hat die Verantwortlichen auch Corona. Das Center war aber schon vorher nicht selbsttragend gewesen. Yanick Kurth

Knall auf Fall wurde das Fitnessstudio geschlossen, Foto: Brigitte Mathys

Die anhaltende Corona-Krise hinterlässt einschneidende Spuren in unserer Gesellschaft. So auch beim Fitnesscenter XtraFit an der Huttwiler Bahnhofstrasse. Knall auf Fall hat das kleine Fitnessstudio seine Türen geschlossen. Die XtraFit Physiotherapie & Fitness GmbH war 2011 von Liesbeth Spiering und Damian Meli gegründet worden.