Wohnen in Berns Norden – Das Wylerquartier erhält einen neuen Kern Am Mittwoch begann der Abriss: An der Wylerfeldstrasse entstehen drei neue Blöcke. Vis-à-vis sollen Altersheim, Quartierzentrum und Kita erneuert werden. Edith Krähenbühl

Die Blöcke an der Wylerfeldstrasse vor dem Abriss: Aus den vorderen beiden Häusern sind auf Ende Juni alle Mieterinnen und Mieter ausgezogen. Foto: Raphael Moser Am 1. Juli hat der Rückbau begonnen. Auf dem ehemaligen Rasen liegt der erste Bauschutt. Foto: Raphael Moser Das Quartierzentrum Wyler, das wie die benachbarten Gebäude aus den 50er-Jahren stammt, soll ebenfalls neu gebaut werden. Foto: Raphael Moser 1 / 5

Zurzeit ist es laut im Berner Nordquartier, und das wird noch eine Weile so bleiben. An der Wylerfeldstrasse, zwischen der Coop-Tankstelle und den Bahngleisen sind am Mittwoch die Baumaschinen aufgefahren. Die Blöcke mit den Hausnummern 50 und 52 werden bis zum Herbst abgebrochen, Nummer 54 folgt nächstes Jahr. An ihrer Stelle baut die Wyler-Baugesellschaft Bern AG drei neue Wohnhäuser mit 75 Wohnungen.

Die alten Gebäude stammen aus den 1950er-Jahren. «Die Bausubstanz war alt, und wir hatten Probleme mit Schimmel», sagt Franziska Iseli , Geschäftsführerin der Wyler-Baugesellschaft AG. Einige Wohnungen seien über zwei Stockwerke angelegt gewesen und die Laubengänge nicht barrierefrei. «Das ist nicht mehr zeitgemäss.»

Die neuen Wohnungen sollen gemäss Iseli vor allem Familien ansprechen. Zusammen mit dem Architekturbüro Rykart Architekten AG plant die Bauherrin 47 Viereinhalbzimmerwohnungen, 24 Dreieinhalb- und vier Zweieinhalbzimmerwohnungen, alle mit Balkon. Die Mietpreise bewegen sich ohne Nebenkosten zwischen 1250 Franken für zweieinhalb Zimmer und 2140 Franken für die teuerste Attika. Durch ein zusätzliches Stockwerk in allen drei Gebäuden ist es möglich, auf den Flächen der alten Blöcke gleichzeitig mehr und grössere Wohnungen zu bauen.

So sollen die neuen Wohnhäuser aussehen: Eine Visualisierung der geplanten Wohnhäuser an der Wylerfeldstrasse 50, 52 und 54. Visualisierung: PD

Die Wyler-Baugesellschaft AG, die zu einem Viertel der Stadt gehört, wurde 1954 mit dem Ziel gegründet, günstigen Wohnraum bereitzustellen. Sie besitzt vor allem Baurechte an Immobilien im Wylerquartier, aber auch an einer Liegenschaft in der Länggasse und an einer Überbauung in Ittigen.

Die Mieterinnen und Mieter der Wohnhäuser an der Wylerfeldstrasse erhielten die Information über den Abbruch vor einem Jahr. «Wir versuchen, die Kündigungen so sozialverträglich wie möglich zu machen», sagt Franziska Iseli. Die Mieterinnen und Mieter, die selber keine neue Wohnung gefunden haben, hätten mithilfe von Immobilien Stadt Bern (ISB) eine Anschlusslösung gefunden. ISB vermietet auch die neuen Wohnungen. Schon jetzt gibt es gemäss Iseli Anfragen für diese, obwohl sie erst zwischen Sommer 2022 und 2023 fertig werden. Mieter ohne eigenes Auto erhalten den Vorzug. Zudem gilt der Grundsatz: maximal ein Zimmer mehr als dauernd anwesende Personen.

Die Stadt will nebenan bauen

Grosse Neuerungen sind auch eine Strasse weiter Richtung Norden geplant. An der Wylerringstrasse 52 befindet sich zurzeit eine städtische Kita, an der Hausnummer 58 ein von der Domicil Bern AG (Domicil) betriebenes Alters- und Pflegeheim und an der Hausnummer 60 das Quartierzentrum Wylerhuus. Die Gebäude stammen aus den frühen 70er-Jahren und genügen gemäss Medienmitteilung des Gemeinderates «den heutigen Ansprüchen nicht mehr».

Die Grundstücke an der Wylerringstrasse 58 und 60 gehören dem städtischen Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik. Die Stadt gibt diese im Baurecht ab. Damit eine Neuvergabe der Baurechte und somit die geplanten Neubauten möglich sind, muss auch das Grundstück an der Wylerringstrasse 52 sowie eine benachbarte Freifläche vom Verwaltungsvermögen ins Vermögen des Fonds übertragen werden. Mit der Vermögensübertragung will der Gemeinderat den Bauträgerschaften Domicil und Aare Bern AG (BG Aare) den Neubau des Alters- und Pflegeheims, der Kita, des Quartierzentrums und altersgerechter, günstiger Zweieinhalbzimmerwohnungen ermöglichen. Da der Wert des Grundstücks auf gut drei Millionen Franken geschätzt wird, bedarf die Übertragung noch einer Zustimmung des Stadtrates. Der Baubeginn ist für 2023 vorgesehen, also just dann, wenn vis-à-vis an der Wylerfeldstrasse die letzten Baumaschinen abziehen.