«Angetroffen» in Thun – Das Wunder vor 67 Jahren Martin Stähli überlebte im Februar 1955 als 6-Jähriger einen schweren Unfall oberhalb von Gunten. Die Zeitung schrieb von einem «Wunder». Der heute 73-Jährige erinnert sich. Michael Gurtner

Martin Stähli überlebte 1955 als 6-Jähriger den schweren Unfall mit diesem Lastwagen. Foto: PD

Es ist der 17. Februar 1955. Der Chauffeur eines Lieferwagens ist mit seinem 6-jährigen Sohn auf der schneebedeckten und nur auf einer Fahrbahnseite geräumten Strasse von Sigriswil nach Gunten unterwegs. In einer Kurve hält der Mann an und steigt aus. Doch der Wagen setzt sich in Bewegung und stürzt die Böschung hinunter – mit dem Knaben an Bord. Nach rund 200 Metern bleibt der Laster stecken. Zwei Tage danach schreibt das «Oberländer Tagblatt»: «Der sich im Auto befindliche Knabe erlitt einen Beinbruch und Verletzungen am Gesicht. Wobei als ein Wunder zu betrachten ist, dass sich der Knabe noch am Leben befand.»