Tagestipp: Anna Rosenwasser – Das Wort zum Donnerstag Die feministische Autorin und Influencerin Anna Rosenwasser stellt sich auf einem bequemen Sofa einem unbequemen Verhör. Angst muss man um sie nicht haben. Ane Hebeisen

Eine der erfrischendsten Stimme der LGBTQ-Bewegung: Anna Rosenwasser. Foto: zvg

Es sind unbequeme Fragen, die man im Haus der Religionen der Influencerin Anna Rosenwasser zu stellen trachtet. Zum Beispiel diese: Lebt sie als Influencerin von der Zustimmung der Follower oder bestimmt sie als Schreibende die Meinung derjenigen, die ihr blind folgen?

Immerhin findet das unbequeme Gespräch auf einer bequemen Sitzgelegenheit statt. Das Verhör wird in der Reihe «Sofagespräche» durchgeführt, und wie man Anna Rosenwasser kennt, wird sie sich ohnehin kaum aus der Ruhe bringen lassen.

Die LGBTQ-Expertin und feministische Autorin hat kürzlich eine Sonntagspredigt zum Thema «Fehler machen» gehalten und dabei folgenden wundervollen Satz geäussert: «Letzten Monat hab ich Belugalinsen nur halb so lange gekocht, wie man müsste, und dann hab ich so krasse Bauchschmerzen gekriegt, dass ich im Notfall gelandet bin. Das war ein Fehler. Ich wollte schon immer mal in einer Kirche über meine Verdauungsprobleme reden.» Was ihr im Haus der Religionen zum gesetzten Thema «Asymmetrien» in den Sinn kommen wird? Man gehe hin und horche der Frau! (ane)

