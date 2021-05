Sweet Home: Inspirationen zum Nachmachen – Das wollen wir auch! Industrielles Ambiente in der Küche oder ein sexy Wohnzimmer: Diese Ideen wecken die Einrichtungslust. Marianne Kohler Nizamuddin

Eine Küche im Industrial-Stil

Wie im Labor: Industriegestell und Stapelboxen in der Küche. Foto über: Découvrir l'endroit du décor

Ein grosser Teil des Sweet-Home-Blogs besteht aus Tipps, die Lust aufs Einrichten und auf schöneres Wohnen machen, um den Alltag daheim mehr geniessen zu können. Eine Leserin schrieb mir erst kürzlich, dass sie gerne zu allem Abgebildeten Einkaufstipps hätte. Ab und zu gebe ich solche konkreten Shoppingtipps und manchmal verlinke ich auf ein Produkt, das ähnlich ist. Aber Sweet Home ist kein Katalog, es geht nicht darum, etwas zu verkaufen, sondern um Inspiration. Wenn jemand nach einem ganz bestimmten Stück sucht, lohnt es sich, dies zum Beispiel unten in der Kommentarspalte zu tun. Oft haben andere Leserinnen und Leser einen guten Rat. Ich versuche Sie vor allem dazu anzuregen, etwas anders anzuschauen. Dabei möchte ich die Lust erwecken, etwas umzustellen, neu einzuordnen oder einem Raum einen neuen Look zu verleihen.

Diesbezüglich ist diese Küche ein interessantes Beispiel. Das vermittelte industrielle Feeling zeigt viel Flair. Statt eines gemütlichen Büffets oder eines adretten, antiken Möbels steht hier ein Regal wie in einem Labor. Und es ist auch noch dementsprechend gefüllt: Nämlich mit praktischen, stabilen Plastikkisten und einem Harass Bier. Ich finde, dieser Labor-Stil ist wirklich eine Überlegung wert und kann einer gewöhnlichen Einbauküche eine neue Dimension verleihen.

Das schnelle Rezept dazu:

Besuchen Sie einen Baumarkt.

Kaufen Sie ein Industrieregal – zum Beispiel dieses hier.

Packen Sie auch ein paar graue Stapelboxen ein. Sie können diese auch türmen und auf einen Rollsatz stellen.

Holen Sie sich eine Kiste Bier in einer lokalen Brauerei.

Besorgen Sie Zimmerpflanzen.

Ein sexy Wohnzimmer

Sinnlichkeit: Farbe und das richtige Styling im Wohnzimmer. Foto über: Historiska Hem

Dieses Wohnzimmer strahlt trotz moderner, schlichter Einrichtung sehr viel Sinnlichkeit aus. Dazu trägt die Farbe einen wichtigen Teil bei. Der stahlblaue Anstrich gibt dem Raum die Tiefe, die alles intimer und dadurch gefühlvoller macht. Fürchten Sie sich nicht vor der Dunkelheit. Sie kann helfen, Räume so richtig gemütlich zu machen – auch langweilige Räume in durchschnittlichen Wohnungen. Wagen Sie es auch, den ganzen Raum inklusive Decke zu streichen. Das macht ihn grossartiger und interessanter. Wichtig ist dabei das Licht. Und dieses wird hier mit ganz unterschiedlichen Leuchten in den Raum geführt. Da sind ein schmucker Glasleuchter, der auch am Tag ein Hingucker ist, und eine Wandleuchte, die ganz gezielt punktuelles, sinnliches Licht bieten kann.

Die Einkaufsliste dazu:

Stahlblaue Wandfarbe, wie diese hier

eine glamouröse Glasleuchte

eine Wandleuchte

ein roter Ledersessel

Decken und Kissen

ein besonderer Couchtisch

Ein Schlafzimmer mit Allüre

Modisch: Dieses Schlafzimmer e rinnert an ein chices Outfit. Foto über: The Nordroom

Farbe ist auch in diesem Schlafzimmer ein wichtiger Bestandteil des ausserordentlich charmanten Stils. Das Rosé, das hier mit grösster Wahrscheinlichkeit mit einer Kalkfarbe gestrichen wurde, zeigt sich lebendig wie ein Aquarell. Eingerahmt wird es mit dunkel gestrichenem Holzwerk. Das Schlafzimmer wirkt wie ein stilvolles, kokettes Outfit, das sorgfältig zusammengestellt wurde. Es verbindet Frische mit Sinnlichkeit und hat schmuck gestylte Elemente.

Der Hingucker ist das Headboard, also das Kopfteil des Bettes, das mit einem schwarzweissen Stoff bezogen ist. Es wirkt handgemalt und man möchte sogleich im eigenen Schlafzimmer loslegen. Den Stoff für ein solches Kopfteil können Sie einfach mit Textilfarbe oder gar Acrylfarbe bemalen. Dann sind da noch, fast wie Ohrringe, zwei Glasleuchten an der Wand. Und das Fenster wird von einem überlangen, elfenbeinfarbenen Vorhang umwallt – wie ein bauschiger Ballrock.

Die Einkaufsliste dazu:

Wirklich chice Schranktüren

Tarnung: P raktische Schränke verdienen hübsche Türen . Foto über: Behrer

Schränke sind immer ein wenig problematisch. Wenn in einer Wohnung nicht bereits Einbauschränke sind, dann bleibt meist nur der Kauf eines grossen Schranksystems aus dem Möbelhaus. Leider bieten diese nur eine beschränkte und meiner Meinung nach unattraktive Auswahl an Schranktüren an. Glas, Spiegel, Hölzer oder halt das typische Weiss in einem seltsamen Material sind offenbar beliebt. Oder die Produktmanager denken, dass diese dem Durchschnittsgeschmack entsprechen.

Tipp: Lassen Sie sich beim Schreiner immerhin neue Türen machen. Hier ist dies sehr clever umgesetzt mit einer blauen Schiebewandfront. Dahinter kann sich dann ein Schrankinnenleben nach Wahl befinden.

Mehr Eleganz im Raum

Neuanstrich: Eine Farbe mit Tiefe lässt die Einrichtung hübscher wirken. Foto über: Alvhem

Fehlt Ihnen dieser gewisse Wow-Effekt in der Wohnung? Dann schaffen Sie mehr Eleganz. In diesem Wohnzimmer wurde das ganz einfach, aber wirkungsvoll umgesetzt. Und auch hier gilt: Es braucht dafür keine Altbauwohnung. Diese Tipps sind überall umsetzbar – auch in modernen und unaufgeregten Räumen. Zentral ist die Farbe an den Wänden. Es braucht sie ganz einfach, wenn man möchte, dass alles besser aussieht als es ist. Weiss wirkt je nach Licht gräulich, gelblich, undefiniert. Wenn Sie einen schönen, warmen Farbton wählen, dann wird Ihre Wohnung eleganter und die Einrichtung sieht sofort besser aus. Zudem brauchen Räume auch Teppiche und Vorhänge. Wählen Sie dabei grosse Exemplare, die Sie über die ganze Länge des Raumes ziehen können.

Gekonnter Midcentury-Chic

Styling: Ein gekonntes Styling er weckt einen Wohnstil zum Leben. Foto über: Bjufors

Wer Coolness liebt, sich aber gleichzeitig Wärme wünscht, der ist mit dem Midcentury-Wohnstil gut bedient. Aber belassen Sie es nicht einfach bei einem Sideboard und einem Lounge-Chair. Achten Sie auf das Styling. Nur mit einem guten Styling wirkt ein Wohnstil gekonnt und persönlich. Dazu gehören Bilder an der Wand. Zum Midcentury-Stil passen grosse Bilder, Fotos, grafische Drucke und Plakate – alles schön und schlicht gerahmt. Dann brauchen Wände auch noch Spiegel, damit Aussichten und Lichtreflexe entstehen. Wählen Sie passende Leuchten und zwar viele davon. Der Stil verlangt Vasenlampen, Stehleuchten und elegante, grosse Wandleuchten. Bei den kleinen Dingen und Wohnaccessoires sollten Sie auf Kunst und Handwerk setzen: also Plastiken, Büsten und Keramik. Und vergessen Sie die Bücher nicht. Stellen Sie sie aus, stapeln Sie sie zwischen die Wohnaccessoires und auf den Couchtisch.

Ein cleveres Homeoffice

Einbau: Ein Homeoffice wie im Hotel geht auch daheim. Foto über: Remodelista

Auch wenn nun Schluss ist mit der Homeofficepflicht – das Homeoffice wird weiterhin ein wichtiges Thema bleiben. Wer es noch nicht geschafft hat, seinen Arbeitsplatz zu Hause richtig zu integrieren, der schaut am besten, wie dies in Hotels umgesetzt wird. Hier zum Beispiel befindet sich das Pult hinter dem Bett. Clever gelöst mit einem schlichten Einbau, den man einfach nachmachen lassen kann. Die Trennwand ist flexibel und mithilfe eines Rollos kann man den Arbeitsbereich nach Bedarf abgrenzen.

Tipp: Eine solche Idee kann neben oder hinter einem Sofa umgesetzt werden.

Das gewisse Etwas im Esszimmer

Wandschmuck: Ein farbiges Regal für persönliche Dinge. Foto über: Apartment Therapy

Suchen Sie nach einer charmanten Idee, um Ihrem Essbereich mehr Persönlichkeit zu geben? Das ist in dieser schlichten Essnische gelungen. Ein langes, rosa Wandregal zieht sich über die ganze Länge. Darauf tanzen hübsche Bilder und Wohnaccessoires. Sie können so auch schönes Geschirr ausstellen, eine Sammlung von Gläsern, Blumen in Vasen und Kerzen fürs Festessen.

Ein stilvolles Badezimmermöbel

Wärme: Stühle ver helfen einem Badezimmer zu mehr Wohnlichkeit . Foto über: Inigo

Zum Schluss noch ein schönes, wohnliches Badezimmer. Klar befindet sich dieses Bad mit Cheminée in einer englischen Wohnung. In unseren Breitengraden existiert leider nicht so viel alter und liebevoll renovierter Wohnraum. Wir leben in einem Land, in dem schnell etwas abgerissen wird, um Neuem Platz zu machen, das eine grössere Rendite verspricht. Wohneigentum ist nur für wenige möglich und so müssen sich Mieter oft ein Leben lang mit lieblosen Küchen und Bädern arrangieren. Doch man kann diese auf jeden Fall ein bisschen persönlicher machen. Antike Stühle oder auch dieser clevere Stuhl mit Handtuchhalter, den es bei Ikea gibt, sind hierbei stilvolle Helfer.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

