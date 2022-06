Neues Angebot in Thun – Das wohl schmalste B&B der Region Thun hat ein neues Bed & Breakfast: Muna Graf und Lucien Portenier betreiben seit diesem Monat das Chez Muna et Lucien in der Oberen Hauptgasse.

Yannis Lüthi

Wer das Doppelzimmer Niederhorn betritt, der hat beste Sicht auf das Schloss Thun. Foto: Yannis Lüthi

20 Meter lang, 3 Meter breit und 20 Meter hoch – das sind die Masse des neuen Bed & Breakfast Chez Muna et Lucien in der Oberen Hauptgasse in Thun. Die Unterkunft von Muna Graf und Lucien Portenier ist gerade mal 0,8 Meter breiter als das schmalste Haus der Stadt Thun, und doch bietet es bestens Platz für sieben Gäste und das Wirtepaar.