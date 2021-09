Wässermatten im Oberaargau – Das Wissen soll dort bewahrt werden, wo es geschaffen wurde Die Initianten des Wässermattenschutzes gründen im Kloster St. Urban ein internationales Dokumentationszentrum. Jürg Rettenmund

Susanna Reinhard im Internationalen Zentrum der traditionellen Bewässerung in Europa im ehemaligen Kloster St. Urban. Fotos: Beat Mathys

In St. Urban waren die Mönche im Mittelalter vertraut damit, wie Felder vor dem Austrocknen bewahrt werden, wenn der Regen ausbleibt. Sie gelten als die Initianten der Wässermatten im Oberaargau. Jetzt tritt Susanna Reinhard aus der Tür zum Konvent Süd des ehemaligen Klosters und führt die Besucher in einen Raum links des Eingangs.

Dort soll das Wissen um diese traditionelle Form der Bewässerung weiter überliefert werden. «Internationales Zentrum für traditionelle Bewässerung in Europa» steht am Türschild. Geplant ist eine Stätte von Dokumentation, Kommunikation, Austausch und Begegnung.

Dieses Wissen droht verloren zu gehen, seit Pumpen und Motoren die Technik revolutioniert haben. Sein ganzes Leben widmete der in Langenthal aufgewachsene Hydrologe Christian Leibundgut der Erhaltung dieses Wissens. Sein Lebenswerk schlug sich in zwei Büchern nieder, die er zusammen mit seiner Partnerin Ingeborg Vonderstrass vor fünf Jahren veröffentlichte.

Es ist ein buchstäblich gewichtiges Werk: 1,43 Kilo bringt Band eins mit den Grundlagen auf 268 Seiten auf die Waage, 1,28 Kilo sind es bei Band zwei, der auf 436 Seiten die regionalen Ausprägungen dokumentiert.

Dieser Plan dokumentiert das alte Bewässerungsnetz zwischen Langenthal und Roggwil.

Die Grundlagen für dieses Werk sollen nicht in einem Universitätsarchiv vermodern, bis sie weggeworfen werden: Darüber sind sich Christian Leibundgut und seine Mitstreiter im Oberaargau einig. Neben Susanna Reinhard aus Roggwil ist das vor allem Markus Ischi, der sich als Geschäftsführer der Region Oberaargau auch fast sein Leben lang für die Rettung der Wässermatten im Langeten- und Rottal eingesetzt hatte.

130 Landschaften in ganz Europa

Diese Landschaften haben zwar Leibundguts Interesse ursprünglich geweckt. Doch als Professor für Hydrologie an den Universitäten Bern und Freiburg im Breisgau entdeckte er zusammen mit Ingeborg Vonderstrass 130 weitere Bewässerungssysteme zwischen Atlantik und Ural, zwischen Mittelmeer und Nordkap.

Weit umfangreicher ist die Dokumentation, die die Grundlage dieser Bücher bildete. Das Büro im Kloster St. Urban soll deshalb durch einen Archivraum ergänzt werden. Die Räumlichkeiten des ehemaligen Klosters eröffnen weitere Möglichkeiten für Kurse, Fachtagungen und Ausstellungen. Dabei sind die Wässermatten des Oberaargaus stets als Anschauungsobjekt vor der Tür.

Grosses Potenzial

Auf offene Arme stiess Christian Leibundgut mit seinen Plänen bei den Verantwortlichen des Klosters St. Urban. In dessen historischen Räumen werden durch einen Neubau der Luzerner Psychiatrie im Herbst 2023 rund 2000 Quadratmeter frei, die bisher von deren Wohnheim genutzt wurden.

Der Kanton Luzern als Besitzer ist deshalb seit rund einem Jahr an einer Vorstudie. Dabei soll eruiert werden, ob und wie das historische Ensemble neu positioniert werden kann. Resultate werden erst Ende Jahr vorliegen, gemäss Raymond Studer vom Beratungsunternehmen Die Projektfabrik AG in Luzern hat das Kloster St. Urban das Potenzial, passend zu seiner Geschichte als Destination für Kreativität und Innovation schweizweit einzigartig zu werden.

Wichtig sei dabei, dass die regionalen Player in die Erstellung des Angebots einbezogen werden. Da passe das Zentrum zur traditionellen Bewässerung hervorragend in die Überlegungen und es seien Synergien absehbar, betont der Projektleiter. Das Projekt für die Umsetzung der in der Vorstudie aufgeschlüsselten Potenziale soll voraussichtlich im Frühjahr 2022 starten.

Dieses Wassereisen wurde früher in den Wässermatten des Oberaargaus verwendet.

Die Wässermatten des Oberaargaus sind als Landschaft von nationaler Bedeutung geschützt und werden durch Bewirtschaftungsverträge mit den Landwirten instand gehalten und betrieben. Unabhängig von den aktuellen Bestrebungen sorgt die Wässermatten-Stiftung für die Erhaltung der «ewigen Wiesen». Noch sind die Finanzen für das neue Zentrum jedoch nicht in trockenen Tüchern. Vorerst mieten Christian Leibundgut und Markus Ischi die Räume auf eigene Kosten.

Zuerst Verein, dann Stiftung

Um auf Geldsuche gehen zu können, gründeten sie den Verein Freunde der Wässermatten. Sie wollen jedoch eine Stiftung gründen. Dafür brauchen sie ein Start- oder Stiftungskapital von rund 50’000 bis 100’000 Franken. Unabhängig davon sind für den provisorischen Betrieb der Geschäftsstelle um die 30’000 Franken nötig. Ob der Verein über die Stiftungsgründung hinaus als eine Art «Fanclub» für die Wässermatten weiterleben wird, lässt Markus Ischi im Moment offen.

Weiterführen will das Zentrum in St. Urban auch die Forschung. Dafür konnten die Initianten bereits das Geographische Institut der Universität gewinnen, das in seinem Zentrum für Entwicklung und Umwelt die traditionelle Bewässerung zu einem Schwerpunkt machte. Auf diesem Weg sind die beiden Initianten auch überzeugt, im Wässermattenschutz eine Verjüngung um mindestens eine Generation erreichen zu können. Denn inzwischen geht Christian Leibundgut aufs 80. Lebensjahr zu und Markus Ischi aufs 75.

Rund die Hälfte der von Christian Leibundgut identifizierten traditionellen Bewässerungssysteme haben Chancen, ins immaterielle Kulturerbe der Unesco aufgenommen zu werden. Mehreren ist das in ihren Ländern bereits gelungen, darunter 2019 den Oberaargauer Wässermatten in der Schweiz. Ziel ist jedoch, als Ensemble ins internationale Inventar aufgenommen zu werden.

