Spanien-Fan vor Viertelfinal – «Das wird gefährlich für die Schweiz» Die Spanier schlagen die Schweiz mit 3:1. Aber Europameister werden sie nicht. So lautet die Prognose des spanischen Fussballfans João Sola. Urs Wüthrich

Der spanische Stier nimmt die Schweizer auf die Hörner: Das glaubt der Spanier João Sola, Koch im Berner Restaurant Commerce, vor dem EM-Viertelfinalspiel. Foto: Franziska Rothenbühler

Der 31-jährige Fussballfan João Sola lebt erst seit zwei Monaten in der Schweiz. Der gelernte Koch arbeitet in der Küche des Restaurants Commerce in der Berner Altstadt, bei Rui und Anabela Pacheco. Aufgewachsen ist er in Alicante, an der spanischen Costa Blanca. «Es war schon immer mein Traum, einmal in die Schweiz zu kommen», erzählt der Fan des FC Barcelona. «Ich habe früher selber Fussball gespielt, mit 19 Jahren musste ich berufsbedingt aufhören», sagt João Sola.

Wegen seiner Arbeitszeiten habe er bisher nur wenige Spiele der Europameisterschaft live mitverfolgen können. Auch das Spiel Spanien gegen die Schweiz vom Freitagabend könne er kaum mitverfolgen. «Vielleicht kann ich ab und zu kurz auf den Fernseher des Restaurants blicken, den ganzen Match schaue ich mir dann zu Hause an.»