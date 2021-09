Junge Kletterer aus Beatenberg - «Das wird das grösste Abenteuer unseres Lebens»

Beatenberger Jungtalente – «Das wird das grösste Abenteuer unseres Lebens» Das Geschwisterpaar Nadine und Kaspar Grossniklaus durchläuft zurzeit die Ausbildung im SAC-Expeditionsteam. Nächstes Jahr gehts ab auf einen fremden Kontinent. Bruno Petroni

Lassen ihre Kletterausrüstung auf der Sonnenterrasse trocknen: Kaspar und Nadine Grossniklaus. Foto: Bruno Petroni

Schon im Schulzeitalter turnten sie als Kinder des Hüttenwartpaares Dölf und Irene Grossniklaus tagelang rund um die hoch über Stechelberg liegende SAC-Rottalhütte auf 2755 Meter Meereshöhe an den mächtigen Felsbrocken herum. Heute tun sie es in etwas grösseren Dimensionen: Nadine und Kaspar Grossniklaus fühlen sich im steilen Gelände immer wohl. Sei es auf Hochtouren mit den Ski, auf Steigeisen im blanken Eis oder in einer vertikalen Felswand.

«Ich lebe fürs Bergsteigen. Die Berge sind der Ort, wo ich hingehöre.» Nadine Grossniklaus

In der Stadt manchmal eingekesselt