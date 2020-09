Detailhandel – Das wird aus dem ehemaligen Herren Globus Das Modehaus Bayard übernimmt die Fläche der Berner Filiale von Herren Globus. Das Sortiment bleibt laut den neuen Eigentümern zu 60 Prozent so wie bisher. Rahel Guggisberg

Thomas Herbert, früherer Chef von Globus, glaubt an die Zukunft der Läden in den Innenstädten. Foto: ZVG

Die ehemalige Herren-Globus-Filiale an der Spitalgasse in der Stadt Bern wird ab Februar 2021 ein Geschäft von Mode Bayard sein. Der ehemalige Chef der Globus-Gruppe, Thomas Herbert, und das Walliser Unternehmerpaar Silvia und Fredy Bayard werden die Fläche übernehmen. Das Modehaus Bayard mit Sitz in Bern betreibt schon jetzt 75 Filialen – darunter Geschäfte unter den Labels Esprit oder Street One.