Reise zum verschollenen Bruder – «Das Wiedersehen war das Schönste, das ich je erleben durfte» Leser Herbert Stucki erzählt, wie er nach Jahren der Funkstille seinen Bruder wiederfand – im Urwald von Brasilien. Melissa Burkhard

Herbert Stucki sitzt vor der Karte der Region in Brasilien, wo sein Bruder bis heute lebt. Foto: Manuel Zingg

Mein fast zehn Jahre älterer Bruder Beat Rolf Stucki, genannt Rolf, ist als junger Mann nach Brasilien ausgewandert. Als 1982 nach einem spärlichen Briefwechsel der Kontakt ganz abgebrochen ist, machten meine Familie und ich uns grosse Sorgen um ihn. Auf dem Radiosender Schwarzenburg, von dem wir wussten, dass er ihn regelmässig hörte, liessen wir ihn suchen. Da dies nicht gefruchtet hat und ich als Telefonmonteur im Bundeshaus arbeitete, startete ich noch einen Suchaufruf im Konsularbüro Curitiba. In Curitiba war die letzte Adresse von Rolf hinterlegt, und weil wir wussten, dass er dort immer noch als Schweizer registriert sein musste, erhofften wir uns Hilfe.

Nach eineinhalb Jahren, im Sommer 1989, erhielten wir die Nachricht, dass im Urwald, in Sonora, circa 400 Kilometer nördlich der Stadt Campo Grande und auf keiner neuen Karte ersichtlich, ein Beat Rolf Stucki gefunden worden sei. Nach erfreutem kurzem Briefwechsel kam sofort der Wunsch auf, uns nach 38 Jahren endlich einmal wieder zu sehen. Doch die Frage war: Wie können wir, unsere Schwester Sonia, der Schwager Fritz, meine Frau Trudi und ich als Reisebanausen, einen Trip in den Urwald von Brasilien organisieren? Zumal auch niemand von uns der portugiesischen Sprache mächtig war.

Nach langen Beratungen entschieden wir, dass Fritz, der bei den SBB in Zürich arbeitete, über genügend Freizeit verfügte, um die Reisebüros abzuklopfen. Er sollte eine Gruppenreise durch Brasilien finden, die man in Campo Grande für etwa eine Woche in Richtung Urwald unterbrechen konnte. In Thalwil wurde er fündig, und so buchten wir von Anfang Januar bis Anfang Februar 1990 eine deutsch geführte Rundreise durch Brasilien. Sie führte uns zu den Sehenswürdigkeiten in Rio de Janeiro, mit dem Copacabana-Strand, zu den grossen Wasserfällen von Iguazu, dem Dreiländereck Brasilien/Uruguay/Argentinien und der Stadt Curitiba mit Bahnfahrt zur Hafenstadt Paranaqua.

Wiedersehen nach 38 Jahren

Schliesslich erreichten wir die Caiman Lodge in der Nähe von Campo Grande. Hier konnte ich meinen Bruder Rolf nach 38 Jahren wieder in die Arme schliessen. Dieser emotionale Moment war so überwältigend, hat mich so tief berührt und war das schönste Geschenk, das ich je erleben durfte – unvergesslich!

Geschwister wieder vereint: Schwester Sonia Seiler-Stucki, Bruder Beat Rolf Stucki und Herbert Stucki (von links) schliessen sich nach Jahrzehnten der Trennung in die Arme. Foto: Manuel Zingg

Rolf überraschte uns mit einem, für brasilianische Verhältnisse, sehr komfortablen Haus in Campo Grande. Dieses Haus wurde von seinen fünf Kindern während der Studienzeiten bewohnt, während Rolf und seine Frau Hildi im 385 Kilometer nördlich von Campo Grande gelegenen Sonora in einer besseren Baubaracke lebten. Die Woche bei ihm, in dieser sehr primitiven Behausung, ging sehr schnell vorbei, hatten wir uns doch sehr viel zu erzählen.

Das Haus von Rolf Stucki in Sonora. Foto: PD

Mein Bruder hatte viel erlebt in den vergangenen 38 Jahren. Er war zu Beginn für eine Schweizer Firma tätig gewesen, die Kaffee, Zuckerrohr und Baumwolle anpflanzte. Später machte er sich selbstständig und arbeitete an einem ganz speziellen Projekt: Er baute eine Stadt. Denn auch wenn ich es zu Beginn nicht für möglich hielt, hat Rolf Sonora, die Stadt, in der er lebte, selbst mit aufgebaut. Wie ich später erfuhr, wurde nach ihm sogar eine Strasse benannt, die «Rua Beat Rolf Stucki».

Nach der Woche bei meinem Bruder setzten wir unsere Brasilienreise fort. Wir besuchten Salvador, den Badeort Maceio und zum Schluss noch einmal Rio mit dem Zuckerhut. Glücklich und dankbar, dass wir die Reise so problemlos geniessen durften, sind wir wieder in die Schweiz zurückgekehrt. Später bin ich weitere fünf Mal nach Brasilien gereist und habe viele Abenteuer mit Rolf erlebt. Bis heute telefoniere ich regelmässig mit meinem Bruder, der mittlerweile über 90 Jahre alt ist. Unser erstes Wiedersehen in Brasilien wird mir aber immer ganz besonders in Erinnerung bleiben. Herbert Stucki, Gsteigwiler