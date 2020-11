Schlauchschal gegen Corona – Das wichtigste Accessoire

dieser Wintersaison Mit einem Halsschlauch aus Stoff kann man sich auf der Skipiste und in der Gondel schützen. Doch die Auswahl

ist riesig. Was es beim Kauf zu beachten gilt. Tina Huber

Der Halsschlauch ist die neue Maske: So sollen sich Wintersportler in Seilbahnen und Gondelkabinen schützen. Foto: Imago/Zuma Press

Mit dem kommenden Winter naht die Stunde des nächsten unverzichtbaren Accessoires dieses Corona-Jahres: der Halsschlauch, auch «Bluff», «Neckwarmer» oder «Schlauchschal» genannt. Er soll Wintersportler

in der Gondel oder beim Anstehen am Skilift vor Infektionen schützen. Der Verband Seilbahnen Schweiz, dem die meisten Bergbahnen angehören, vertritt die Haltung, dass Halsschläuche, über Mund und Nase gezogen, eine valable Alternative zu Gesichtsmasken seien. Das ist eine gute Nachricht, denn die runden Schals sind

auf der Skipiste sehr praktisch: Sie wärmen Hals und Nacken und machen windige Sesselliftfahrten erträglich.

Die Detailhändler rüsten sich für den Ansturm. Sport XX von der Migros schreibt, man habe sich «sehr gut vorbereitet» und das Sortiment stark ausgebaut, unter anderem durch geprüfte Modelle von bekannten Herstellern wie UYN, P.A.C. oder Buff. Die Auswahl ist riesig; es gibt sie in einfacher Baumwolle, mit Anti-Viren-Beschichtung oder Filtereinsatz. Doch nicht alle beugen Infektionen gleich gut vor. Um angesichts der unübersichtlich grossen Zahl von Herstellern und Produkten ein Modell zu wählen, das wirklich schützt, empfiehlt die Covid-Taskforce des Bundes, nur Produkte mit anerkanntem Label (beispielsweise SQTS oder Testex) zu verwenden. Die herkömmlichen Schlauchschals, die viele Skifahrer und Snowboarder schon in vergangenen Saisons als Kälteschutz verwendet haben, bleiben in diesem Winter also besser in der Schublade, denn sie bieten keinen Schutz gegen Corona.

Waschbar und wiederverwendbar

Das bedeutet allerdings nicht, dass in diesem Winter Chirurgenlook auf der Skipiste angesagt ist: Auch die zertifizierten Modelle kommen hübsch daher, man sieht ihnen nicht auf den ersten Blick an, dass es sich um spezielle Hygieneschals handelt. Dazu gehört beispielsweise das schlichte, schwarz-graue Modell des jungen Bündner Textilunternehmens Muntagnard, das antiviral beschichtet ist.

Corona-konformer Kälteschutz: Der Halsschlauch der Walliser Marke hä?. Foto: PD

Ein anderer Typ Halswärmer ist jener des kleinen Walliser Labels hä? der Brüder Sebastian und Matthias Bumann. Noch während des Lockdown haben die beiden angefangen, an einem Schutzschal für den Winter zu tüfteln. Das Resultat: ein zertifizierter Halsschlauch mit eingearbeitetem Vlies-Filter. Wers farbig mag: Es gibt ihn auch in Goldfarben. Der Filter sei so dünn, dass er weder von aussen sichtbar sei noch beim Tragen störe, sagt Matthias Bumann. Das Schlauchtuch kann bei 60 Grad gewaschen werden; es soll seine Schutzfunktion über mindestens zehn Waschgänge behalten. Die Tücher müssen ähnlich oft wie Stoffmasken gereinigt werden; wer sie also über mehrere Stunden trägt, wäscht sie am besten nach jedem Pistentag aus.

Skipass plus Halsschlauch

Wer in den Skiferien nicht waschen will, kann auf Halsschläuche mit auswechselbarem Papierfilter zurückgreifen. Es ist jenes Modell, das Skifahrer und Snowboarder in dieser Saison bei zahlreichen Bergbahnen direkt beziehen können. Die Firma Pool-Alpin hat für mehr als 50 Schweizer Skigebiete eine Grossbestellung über rund 400’000 zertifizierte Halsschläuche der Marke P.A.C. aufgegeben. Die Bergbahnen werden diese mit den Skipässen an die Wintersportler verkaufen oder vereinzelt gratis abgeben, manche sind mit Logo versehen.

Etwa in Gstaad werden diese Hygieneschals erhältlich sein – allerdings nicht kostenlos. Es gehe jetzt nicht um Marketing, sondern um die Gesundheit, sagt Matthias In-Albon, CEO der Bergbahnen Gstaad: «Daraus eine Werbeaktion zu machen, wäre die falsche Botschaft.» Für 9.90 Franken pro Stück will er die textilen Protektoren – in neutralem Schwarz-Weiss gehalten – an die Gäste abgeben, inklusive eines Ersatzfilters. Empfohlen wird, die Filter täglich zu wechseln.

Auch die wiederverwendbaren Tücher verlieren nach vielem Waschen ihre Schutzfunktion. Immerhin: Dann kann man sie als normalen Kälteschutz verwenden – wenn Corona irgendwann überstanden ist.