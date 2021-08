Leserantwort – Das Werkzeug wurde beim Kühe melken gebraucht Leserin Eveline Schöni wollte wissen, wozu diese Holzklemme einst eingesetzt wurde. Anastasia Presta

Die Doppelklemme war früher eine Hilfe für Melker. Mit ihr konnte der Schwanz befestigt werden. Foto: zvg

Was bei einer Hausräumung nicht alles zum Vorschein kommt: So hat Leserin Eveline Schöni aus Wengi dieses Werkzeug gefunden und fragte sich, wofür man es früher mal gebraucht hat. Das Werkzeug sei zirka 20 Zentimeter lang und war von Mist beschmutzt. «Diese Doppelklemme war früher beim Handmelken der Kühe im Einsatz», schreibt Leser William Wyss aus Grasswil. Die Hauptklemme befestigte der Melker beim Hinterbein der Kuh am Sprunggelenk. Mit der äusseren Klemme fixierte er den Schwanz der Kuh. «So konnte der Melker ungestört seine Melkhandarbeit verrichten», erklärt er. Auch Leserin Erika Meyer aus Reisiswil ist sich sicher: «Das ist eine Schwanzklemme. Die hat man bei den Kühen gebraucht, bevor es die Schwanzschnur gab.» Doch es gab auch andere Stimmen aus der Leserschaft: «Das muss ein Nussknacker sein», schreibt zum Beispiel Giancarlo Moresino aus Bümpliz. Andere Leserinnen und Leser stimmten ihm zu. Jedoch passt die Erklärung der Schwanzklemme für die Kühe eher zum beschriebenen «von Mist beschmutztem Werkzeug». (apr)

