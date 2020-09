Unfall in Niederbipp – Das Wendemanöver ist misslungen Am Donnerstagmorgen hat es auf der Holzhäusernstrasse in Niederbipp gekracht: Ein Auto wurde bei der Kollision mit einem Lastwagen auf die Gleise der Bipperlisi-Strecke geschoben.

Stau bei der Autobahneinfahrt und -ausfahrt Niederbipp. Das meldete am Donnerstagmorgen Radio 32. An sich nichts Aussergewöhnliches in den Stosszeiten, doch die Meldung liess aufhorchen: Offenbar befand sich ein Auto auf den Gleisen der Aare Seeland mobil (ASM).

Isabelle Wüthrich, Mediensprecherin der Kantonspolizei Bern, bestätigt den Vorfall auf Anfrage: Die Meldung eines Unfalls auf der Holzhäusernstrasse sei bei der Kapo um 8 Uhr eingegangen. Offenbar wollte der Lenker eines aus Niederbipp herkommenden Autos auf Höhe der Hausnummer 44 wenden. Bei diesem Manöver kam es zu einer Kollision mit einem Lastwagen, der aus derselben Richtung kam. Die genauen Umstände gilt es laut Wüthrich noch zu klären.

Bei der Kollision wurde der Personenwagen auf die Gleise des Bipperlisi geschoben. «Der Fahrer wurde beim Unfall leicht verletzt», sagt Isabelle Wüthrich. Die ASM-Strecke zwischen Langenthal und Solothurn war für etwa eine Stunde unterbrochen. Der Verkehr auf der Holzhäusernstrasse wurde wechselseitig geführt, die Feuerwehr Bipp stand dabei im Einsatz.

bey