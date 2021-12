Update zu Omikron – Das weiss man über die neue Corona-Variante Ist sie ansteckender? Entgeht sie den Impfungen? Was steckt hinter den Mutationen? Antworten auf die wichtigsten Fragen. Werner Bartens , Christina Berndt , Hanno Charisius , Felix Hütten , Christoph von Eichhorn

Woher kommt Omikron?

Am 4. November 2021 fiel Alicia Vermeulen in einem Labor in Pretoria eine Besonderheit in einer Corona-Probe auf. Die junge Wissenschaftlerin überprüfte dort seit Monaten Corona-Tests – bis zu 3000 Proben am Tag. Doch nun lag die Probe eines Menschen vor ihr, der nachgewiesenermassen mit Corona infiziert war – und trotzdem fehlte das Signal für ein Gen des Virus. In den folgenden Tagen stiess Vermeulen immer öfter auf diese Anomalie, es zeigte sich: Es handelte sich um eine neue Variante des Virus. Dass B.1.1.529 bzw. Omikron zuerst in Südafrika entdeckt wurde, muss allerdings nicht bedeuten, dass diese Variante auch dort entstanden ist. In Südafrika ist die Laborinfrastruktur gut ausgebaut, deshalb ist die Chance, neue Mutanten zu entdecken, dort höher.