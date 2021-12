Kolumne Christian Seiler – Das Weihnachtsessen (vegetarisch natürlich) Braten von Pastinaken, Rosmarin und Thymian oder Salat von Feigen und Gorgonzola – Alternativen zur gebratenen Gans finden wir in den «Christmas Chronicles». Christian Seiler (Das Magazin)

Foto: Silvio Knezevic; Foodstyling Sven Christ

Wie fühlt es sich an, Winter zu trinken? Ich stiess auf diese Frage, als ich darüber nachdachte, was ich in diesem Jahr zu Weihnachten koche, falls ich nicht wieder auf den lackierten Lachs mit pikantem Gurkengemüse von Tanja Grandits zurückgreife, der sich bei uns schon ziemlich hartnäckig als Weihnachtstradition behauptet.

Die verführerische Frage stellt Nigel Slater in seinem Buch «The Christmas Chronicles» (deutsch: «Das Wintertagebuch») und weiss sie natürlich überzeugend zu beantworten. Er trinkt jetzt den «Damson Gin», einen Schnaps von der Kriechenpflaume, den er angesetzt hat, als die Pflaumen so reif waren, «dass sie von innen zu leuchten schienen». Das Getränk reifte mehrere Monate und wurde dann abgegossen – die übrig gebliebenen Früchte begleiten gebratene Entenbrüste und in Entenfett geschmorte Kartoffeln. Macht mich zugegeben etwas eifersüchtig.