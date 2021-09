Veranstaltungen wieder vor Ort – Das WEF kehrt nach Davos zurück Nach einem Abschwenker ins Virtuelle findet das Weltwirtschaftsforum im Januar 2022 wieder in der Schweiz statt. Durch Schutzmassnahmen will man das Treffen auch wieder vor Ort durchführen. UPDATE FOLGT

Im Januar 2022 findet das Weltwirtschaftsforum wieder vor bündnerischer Bergkulisse statt. (Archivbild) Foto: Christian Beutler (Keystone)

Das WEF kehrt im nächsten Jahr nach Davos-Klosters zurück, wie die Organisatoren in einer Medienmitteilung am Donnerstagnachmittag schreiben. Wirtschaftsgrössen und Staatschefs werden zwischen dem 17. und 21. Januar 2022 im Kanton Graubünden zusammentreffen, unter dem Thema «Working Together, Restoring Trust». Unter strengen Sicherheits- und Gesundheitsmassnahmen in Absprache mit den Schweizer Behörden will man sich wieder vor Ort treffen.

Mehr Informationen folgen in Kürze

