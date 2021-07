Die Zukunft der Marke Tela – Das WC-Papier wird nicht neu erfunden Mit der Papierfabrik in Niederbipp geht es weiter, die Marke Tela erfährt ebenfalls ein Revival. Die neue Geschäftsleitung spricht über ihre Pläne. Béatrice Beyeler

Die Leitung der Tela GmbH (von links): Betriebsleiter Pascal Jordi, Eigentümerin Verena Queck-Glimm und Geschäftsführer Roberto Todaro. Fotos: Raphael Moser

Die Erleichterung in der Region war gross, als bekannt wurde: Es gibt einen Käufer für das Hakle-Werk in Niederbipp. Mitte Dezember 2020 wurde auch gleich kommuniziert, dass es sich um die deutsche Unternehmerfamilie Queck handelt. Sie ist in der vierten Generation in der Papierproduktion tätig.

Die Übernahme ist per 1. Mai erfolgt. «Es hat zum Glück alles geklappt», sagt Geschäftsführer Roberto Todaro. Das sei nicht selbstverständlich, schliesslich habe man innert wenigen Monaten ein eigenes EDV-System für den Betrieb aus dem Boden stampfen müssen. In der Produktion laufe zwar vieles so weiter wie zuvor bei Kimberly-Clark, doch administrativ habe man alles auf die Tela GmbH ummünzen müssen.