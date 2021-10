Stadt Bern – Das Wasserspiel macht Winterpause Die Fontänen auf dem Bundesplatz werden ab November gereinigt. Bis im Frühling sind sie deshalb nicht mehr zu sehen.

An heissen Sommertagen geniessen vor allem Kinder die kühlen Fontänen des Wasserspiels. Foto: Adrian Moser

Mit der Umstellung von der Sommer- auf die Winterzeit wird auch der Betrieb des Wasserspiels auf dem Bundesplatz vorübergehend eingestellt: Letztmals in diesem Jahr sind die tanzenden Fontänen am Sonntag, 31. Oktober, zu sehen. Das schreibt die Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün in einer Medienmitteilung. Während der Winterpause werden Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten durchgeführt. Zum Frühlingsanfang 2022 wird das Wasserspiel wieder in Betrieb genommen.

PD/ps

