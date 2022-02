Nach Rundum-Erneuerung – Das Wasserkraftwerk Brügg ist nun aus der Ferne steuerbar Das Kraftwerk wurde während der letzten zwei Jahre gesamterneuert und digitalisiert. Unter anderem kann man nun schneller auf Störungen reagieren.

Historisches Bild: Die Baustelle des Wasserkraftwerks Brügg im Februar 1993. Foto: Keystone

Die Erneuerung des Wasserkraftwerk Brügg ist nach zwei Jahren abgeschlossen. Die Leittechnik des Kraftwerks am Nidau-Büren-Kanal wurde rundum erneuert und digitalisiert, wie Energie Service Biel (ESB) am Mittwoch mitteilte.

Dank der Digitalisierung ist nun ein Fernzugriff auf das Werk möglich. Das minimiert laut ESB den Betriebsaufwand und ermöglicht schnellere Reaktionszeiten im Störungsfall.

Die Wasserkraftwerke Brügg, Hagneck und Bözingen gehören alle zur Bielersee Kraftwerke AG. An dieser Gesellschaft sind die BKW und ESB zu je 50 Prozent beteiligt.

Das Werk in Brügg wurde am linken Kanalufer gebaut und ist seit 1995 in Betrieb. Es deckt den Strombedarf von rund 7000 Haushalten. In die Erneuerung wurden 2,4 Millionen Franken investiert.

SDA/ske

