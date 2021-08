Langnau will neu Pumpen – Das Wasser soll von weiter vorne kommen Der Langnauer Gemeinderat will eine neue Wasserfassung bauen, um die Bevölkerung zu versorgen. Dafür braucht er noch den Segen des Volkes. Benjamin Lauener

Brunnenmeister Hanspeter Wüthrich (links) und Gemeinderat Beat Gerber an einem Schacht, der für die neue Wasserfassung saniert würde. Der neue Grundwasserbrunnen käme weiter hinten zu stehen. Foto: Nicole Philipp

Der Mann steht in der Wiese und sucht den Deckel. Sein Kopf dreht sich, er fixiert einen mächtigen Baum. Rund ein Dutzend ausladender Schritte später ist er am Ziel und rudert mit den Armen. Er hat den Deckel gefunden. Der Mann heisst Hanspeter Wüthrich und ist Brunnenmeister der Gemeinde Langnau. An diesem sonnigen Augusttag zeigen er und Gemeinderat Beat Gerber dieser Zeitung, wo die neue Wasserfassung der Gemeinde Langnau entstehen soll.

Schon seit 1933 kommen grosse Teile des Langnauer Wassers aus dem Truber Boden. Zwischen Trubschachen und Kröschenbrunnen, nur einen Steinwurf von der Kantonsgrenze zu Luzern entfernt, steht der Heberbrunnen, von dem viele Langnauerinnen und Langnauer heute ihr Trinkwasser beziehen. Bei einem Heberbrunnen wird das Wasser mittels Vakuum aus dem Boden gefördert.