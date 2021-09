Saisonstart am Samstag – Das Warten hat ein Ende Nach dem Abbruch vor elf Monaten startet die Mysports League in die neue Saison. Joel Reymondin erzählt über die Corona-Pause und schätzt die Berner Clubs ein. Peter Berger

So etwas wie ein Thuner Leuchtturm: EHC-Captain Joel Reymondin. Foto: Raphael Moser

«Wir gewannen auswärts in Dübendorf, hatten einen guten Lauf. Dann kam der abrupte Cut. Und niemand wusste, wann es weitergeht.» Mittlerweile kennt Joel Reymondin die Antwort. Es ging gar nicht weiter, die Saison wurde abgebrochen. Die Partie am 17. Oktober 2020 war die letzte für den EHC Thun in der Mysports League. Elf Monate später steht die dritthöchste Liga in der Schweiz vor einem Neuanfang. Am Samstag beginnt die neue Saison.

«Jeder brennt auf den Start», weiss Reymondin. Der Captain ist seit Jahren Topskorer der Thuner und gehört in der Liga zu den prägendsten Figuren. Er begründet das Feuer: «Wir haben alle ein acht-, neunmonatiges Sommertraining hinter uns. Bekanntlich gehört das bei vielen Hockeyspielern nicht zu den Lieblingsbeschäftigungen. Wir fühlen uns auf dem Eis am wohlsten.»