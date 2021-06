Die YB-Trainersuche – Das Warten dürfte bald ein Ende haben Eine Woche vor dem Start der Vorbereitung stehen die Young Boys noch ohne Trainer da. Trotzdem nimmt die neue Saison Konturen an. Dominic Wuillemin

Noch herrscht keine Klarheit darüber, wen Sportchef Christoph Spycher zum neuen YB-Trainer bestimmt. Foto: Raphael Moser

Die Trainersuche

Drei Wochen sind vergangen, seit der Abgang von Trainer Gerardo Seoane zu Bayer Leverkusen bekannt geworden ist. YB-Sportchef Christoph Spycher sagte, spätestens beim Trainingsstart am 15. Juni möchte man den Nachfolger des 42-jährigen Erfolgstrainers präsentiert haben.

Dieser Termin rückt näher, am Dienstag in einer Woche nehmen die Young Boys das Training wieder auf. Insofern dürfte der neue Trainer in den nächsten Tagen bekannt werden. Wobei Spycher damals nachschob, es wäre nicht tragisch, wenn die Suche beim Start der Vorbereitung noch andauern würde.