Schadaupark in Thun – Das Warten der Kids auf den neuen Spielplatz endet bald Da dürften viele Kinder und Eltern frohlocken: Mitte März könnte der Baustart für den Spielplatz im Schadaupark erfolgen. Für die Kleinen gibt es viel Neues. Michael Gurtner

Der Spielplatz im Thuner Schadaupark, wie er sich heute präsentiert. Foto: Michael Gurtner

Heute ist es ein ziemlich tristes Bild: Es gibt zwar ein Türmchen mit einem Kletternetz und einer Rutschbahn sowie ein in die Jahre gekommenes Schaukelpferd. Ansonsten besteht der Spielplatz im gerade auch von Eltern oder Grosseltern mit Kindern rege frequentierten Schadaupark aber vor allem aus einer grossen Kiesfläche. Das soll sich nun rasch ändern: Gegen das Baugesuch für den neuen Spielplatz sind laut Regierungsstatthalter Marc Fritschi keine Einsprachen eingegangen.

Diverse Spielmöglichkeiten

Künftig bieten sich den Kindern reichlich Spielmöglichkeiten. Vorgesehen sind auf 750 Quadratmeter Fläche etwa ein Spielboot, ein Balancier-Parcours, neue Wipptiere oder ein Sand-Wasser-Bereich. Für die Begleitpersonen wird es diverse Sitzgelegenheiten geben. Zudem werden zusätzliche Bäume und Sträucher als Schattenspender gepflanzt. Die Spielgeräte sind aus natürlichen Materialien wie Holz und Stein und in natürlichen Farben vorgesehen. Auf Kunststoff und farbige Elemente will die Stadt so weit wie möglich verzichten (wir berichteten). Die ganze Anlage wird im Vergleich zu heute um ein paar Meter in Richtung Hotel Seepark verschoben.